Пик аномального холода в Украине пройден, - синоптик

С 11 числа к нам придет потепление с осадками.

Аномальные холода в Украине уже позади. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань

"Есть положительные метеоновости - пик аномального холода пройден", - сообщил он.

По данным синоптика, прошлой ночью холоднее всего было в Чернигове, где температура упала до -26,4°. В Черкасской области столбики термометров показали -20°...-24°, в Черкассах -26°. На поверхности снега в Жашкове зафиксировали -30°.

Виталий Постригань предупредил, что впереди еще одна холодная ночь с температурами -13°...-18°, а уже днем ожидается -4°...+1°.

"С четверга, 11 февраля, - потепление, но с осадками в виде дождя и мокрого снега", - резюмировал эксперт.

Погода в Украине меняется - что известно

Говорить об устойчивом приближении весны в Украине пока нет оснований, однако в ближайшие дни прогнозируется непродолжительное повышение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя информацию о завершении периода сильных морозов.

По словам синоптика, в промежутке с 12 по 15 февраля температурные показатели будут колебаться вблизи нулевой отметки: ночью возможен незначительный мороз, а днем ожидается потепление до +1°...+3°.

В то же время уже с 16 февраля вероятно очередное понижение температуры, поэтому, подчеркнула Голеня, говорить о приходе весны еще рано.

Ожидается короткая оттепель, после которой в период 16-19 февраля снова вернутся морозы различной интенсивности. В ночные часы температура будет снижаться до -3°…-8°, а при ясной погоде - до -10°…-12°. Днем также будут преобладать отрицательные значения - в пределах от 0° до -5°.

