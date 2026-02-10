Настоящая народная модель: названо самое популярное авто на авторынке Украины

Наибольшим спросом на внутреннем авторынке пользуется Volkswagen Passat.

В январе 2026 года в Украине оформили 80 009 сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, сообщает Институт исследований авторынка.

Volkswagen по-прежнему удерживает лидерство, постепенно приближаясь к уровню 10 тысяч сделок в месяц. В то же время вторую и третью позиции заняли BMW и Audi, что свидетельствует о неожиданно активном внутреннем спросе на премиальные немецкие бренды.

Средний возраст таких авто составляет 16,5 года для BMW и 16,1 года для Audi. Поэтому речь идет не о массовом увлечении "элитными" авто, а скорее о реализации давних мечтаний – когда желанной машине уже почти два десятилетия и она стоит дешевле нового Logan.

Что касается конкретных моделей, то здесь сюрпризов не было.

Volkswagen Passat (2959 единиц) и Skoda Octavia (2550) возглавили рейтинг, оставаясь настоящим "золотым стандартом" для украинских водителей. В то же время третье место снова за Daewoo Lanos – этот автомобиль до сих пор выполняет роль главного входного билета в мир автовладельцев.

Заметную активность демонстрируют BMW 3-й и 5-й серий, что только подтверждает: сочетание драйверского характера и употребительного статуса – идеальное для украинской "вторички".

В целом, в январе 2026 года внутренний рынок фактически стал основой всей автомобильной отрасли. Пока импорт адаптируется к обновленным правилам НДС, именно внутренний оборот обеспечивает стабильность.

"Показатель в 80 тысяч сделок свидетельствует о том, что автомобиль в Украине окончательно перешел из категории роскоши в категорию жизненной необходимости. Рынок стал более зрелым, прогнозируемым и почти не зависит от сезонных колебаний или мелких экономических потрясений", – считает глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

В 2025 году в Украину импортировали 444 860 транспортных средств. Обнародованная цифра на 17% превышает показатели 2024 года. Средний возраст импортированных транспортных средств в течение года не изменился и составил 9 лет.

Также украинские водители не спешат продавать электромобили из-за необходимости уплаты 20% НДС при покупке нового авто. В январе 2026 года количество объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине составило всего 6,7 тысячи, тогда как в марте 2025 года их было 11,3 тысячи

