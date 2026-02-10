Может ли землетрясение разрушить Крымский мост: ответ эксперта

Ранее во время Второй мировой войны и в период Советского Союза мостов через Керченский пролив не строили, так как это зона повышенного сейсмического риска.

Ночью 10 февраля на дне Черного моря вблизи Краснодарского края и Крыма произошли два землетрясения. Такие явления могут серьезно повлиять на способности военно-морских сил Российской Федерации. Об этом капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко сказал в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, может ли недавнее землетрясение в Краснодарском крае магнитудой 4,8 балла повлиять на состояние российского флота.

"Этот район – Краснодарский край, и особенно Крымский полуостров, – это зона повышенного сейсмического риска", – отметил Рыженко.

Видео дня

Он рассказал, что родился и большую часть жизни прожил в Севастополе, и знает, что там нормы строительства жилья требуют возведения более защитных сооружений для фундамента и т.д.

"Последний раз, когда было очень мощное землетрясение, это как раз был 1927 год... И тогда землетрясение было дважды – это июнь и сентябрь. Оно возникло на морском дне. И тогда даже возникло цунами в Черном море и были довольно серьезные повреждения прибрежной инфраструктуры. Поэтому 4,8 – это не очень много, но можно почувствовать", – отметил Рыженко.

Он добавил, что Черное море является достаточно неспокойным. Под морским дном есть много углеводородов, и даже газ, который может выходить через морское дно на поверхность.

"Есть специальная карта таких зон, где этот газ, который выходит на поверхность, создает такое явление, что невозможно осуществлять гидроакустическое наблюдение", - добавил эксперт.

Он подчеркивает, что землетрясения могут приводить к серьезным последствиям.

"Кстати, это была причина, почему не строили Крымский мост еще и в годы Второй мировой войны, и в советское время, потому что была угроза, что он будет уничтожен таким землетрясением. Поэтому это может серьезно повлиять как на способности морской экономики, так и военно-морских сил страны-агрессора", - подчеркнул Рыженко.

Землетрясения в районе Керченского пролива - детали

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью недалеко от Керченского пролива произошло сразу два землетрясения. Во-первых, в 01:21 землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Краснодарском крае РФ. Во-вторых, в 06:45 подземные толчки магнитудой 3,6 произошли в Черном море. Эпицентр землетрясения, по данным экспертов, находился вблизи побережья Крымского полуострова, в районе города Керчи, на глубине 14 км. По классификации это землетрясение относится к неощутимым.

Вас также могут заинтересовать новости: