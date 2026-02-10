Европарламент перенес голосование за выделение кредита на €90 миллиардов для Украины

Без займа Украина рисковала бы остаться без средств уже в апреле.

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола сообщила, что голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных усилий пройдет в среду, 11 февраля.

Как пишет Politico, голосование по кредиту изначально должно было состояться на специальном пленарном заседании 24 февраля, посвященном четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, но его перенесли на более раннюю дату.

"Между политическими группами есть договоренность", – заявила пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колар.

Правоцентристская Европейская народная партия, левоцентристские Социалисты и демократы, а также либеральная партия Renew Europe согласились ускорить голосование. Это позволит Еврокомиссии привлечь средства на международном рынке заимствований под гарантии долгосрочного бюджета ЕС. Поддержка этих трех групп означает, что большинство для принятия решения во время голосования обеспечено.

Отмечается, что без займа Украина рисковала остаться без средств уже в апреле, что имело бы катастрофические последствия для ее обороноспособности на фоне мирных переговоров при посредничестве США.

Кредит на 90 миллиардов евро для Украины - главные новости

В начале февраля Евросоюз после длительных споров о деталях принял механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Соглашение предусматривает направление 60 млрд евро на военную помощь, 30 млрд евро - непосредственно на бюджетные расходы Украины. Проценты по кредиту будет платить Евросоюз.

До этого Франция блокировала выделение займа Украине. Требованием страны было привлечь к поставкам вооружений для Украины за счет кредита ЕС в обмен на финансовые взносы Великобританию и третьи страны, а также покупать оружие преимущественно у производителей из Украины и ЕС. Эти пункты были согласованы.

