Доллар и евро начали дорожать: свежий курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,80 грн, евро – 50,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 10 февраля, подорожал на 12 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 32 копейки и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,49 грн/евро, а курс продажи - 51,28 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,12 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 36 копеек.

Глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко отмечал, что доллар на мировом рынке подвержен значительным колебаниям, однако в нынешних условиях это не влияет на курс гривни – в условиях войны ключевая роль в динамике курса гривны принадлежит Национальному банку Украины. И в этом году усиливается вероятность того, что НБУ прибегнет к управляемому ослаблению гривны.

