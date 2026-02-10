Оккупанты использовали газовую трубу для продвижения в Сумской области, но их ждал 'сюрприз'

Против вражеской группы применили различные виды вооружения, в частности артиллерию и беспилотники.

Россияне пытались продвинуться на территорию Сумской области, но попали в засаду, сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

По данным корпуса в Telegram, это произошло в районе населенного пункта Яблоновка. Штурмовая группа противника численностью 22 пехотинца попала в заранее подготовленную засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады, которые имели разведданные о перемещении оккупантов.

"Десантники получили данные разведки и ждали "трубочистов" во всеоружии", - рассказали военные. В ДШВ отметили, что российская группа была уничтожена с применением различных видов вооружения, в частности артиллерии, FPV-дронов и беспилотников-бомбардировщиков.

Видео дня

"Готовились-собирались – на пороге вср...лись. Так выглядит ход и финал очередной попытки 22-х оккупантов пролезть на территорию Сумщины через "любимую" ими трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Результат? Назад едва смог заползти только один", – подчеркнули в бригаде.

При этом количество погибших и раненых среди российских военных не уточняется. Также отсутствует информация о том, удалось ли кому-то из штурмовиков отступить или попасть в плен. "Мы в очередной раз убедили оккупантов, что их командование не считает подчиненных людьми, бросая их на разрыв без угрызений совести", - отмечают в ВСУ.

Ситуация в Сумской области - что еще известно

Как пишет"Милитарный", 8 января в Сумской области боевое столкновение произошло между населенными пунктами Андреевка и Алексеевка, где противник стремился прорвать оборону ВСУ. На первом этапе наступления 5 вражеских пехотных групп пытались скрытно приблизиться к позициям десантников, но украинцы вовремя обнаружили противника и нанесли поражение еще на подступах к линии обороны.

После провала первой попытки более десятка россиян попытались использовать газовую трубу для скрытого выдвижения. Однако этот маневр также закончился для штурмовой группы уничтожением.

Напомним, в прошлом году 8 марта около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям ВСУ в районе Суджи Курской области РФ. Речь шла о том, что это не стало неожиданностью, поскольку об этой акции было известно. Россияне несколько дней готовились к этой операции и прочищали КАБами зону, из которой будут выходить.

Предполагалось, что речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы - 1,4 метра.

