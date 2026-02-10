Не миллион: Кротевич заявил, что реальные потери РФ значительно ниже официальных

По его мнению, лгать себе о российских потерях - это неправильно.

Общие цифры о потерях российской захватнической армии в войне против Украины завышены. Такое мнение высказал экс-начальник штаба "Азов" Богдан Кротевич в интервью для Deutsche Welle.

"Я не верю в цифру, которую мы называем о потерях армии РФ. В это я не верю абсолютно", - подчеркнул Кротевич.

По его убеждению, реальная цифра намного меньше.

При этом он ссылается на анализ различных правозащитных организаций, OSINT и BBC, где речь шла о 155 тысячах погибших военнослужащих Российской Федерации в войне против Украины.

"Они ошиблись - условно мы добавляем еще сотню. Еще 155, еще 100% добавляем - 300 тысяч. И сюда добавляем, пусть еще будет больше без вести пропавших, которых там похоронили в могилах, человек не пришел домой... Добавляем еще 200 тыс, у нас получается 500, но не миллион", - подчеркнул Кротевич.

Он считает опасным явлением "лгать себе".

"Но считать, когда русские закончатся - это вообще неправильная вещь, от которой нужно отказаться", - считает Кротевич.

Он убежден, что все, кто считает, что россияне могут прекратить войну из-за человеческих потерь, ошибаются.

Кроме того, он считает невозможной задачу, что в месяц удастся уничтожить 50 тысяч российских оккупантов.

Война в Украине - потери РФ

Как свидетельствует новейшая сводка Генерального штаба ВСУ о потерях российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, всего на войне против Украины погибло и было ранено около 1 млн 248 тыс. 560 российских военных.

Как сообщал УНИАН, общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб ВСУ, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. Общая цифра включает как погибших, так и раненых.

