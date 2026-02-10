Помпон на шапке был создан с определенной целью.

В холодное время года шапку не носят разве что подростки и некоторые автовладельцы, а все остальные - от мала до велика - стараются утепляться максимально, и понимают, что голову нужно защищать от холода в первую очередь.

Сделать это можно с помощью шапки - благо, в выборе никто из нас не ограничен, и часто даже взрослые люди выбирают для себя шапку с помпоном, так как она выглядит стильно и даже немного игриво. Однако помпон на шапке нужен не просто так - узнайте, какая у него роль.

Для чего нужен помпон на шапке - история

Оказалось, что мягкий пучок ниток на макушке головного убора существовал давно, и тогда люди даже не задумывались, можно ли носить шапку с помпоном, а делали это уверенно, так как в ней был практический смысл.

Одна из самых известных версий, зачем балабон на шапке, отсылает нас к особенностям быта французских моряков XVIII века. Они отправлялись в море на кораблях с очень низкими потолками и большим количеством балок, из-за чего постоянно бились о них головой. Тогда-то и было найдено решение - создать головной убор, который бы мог смягчить удар, им стала шапка с помпоном. Примитивный амортизатор сработал, и до сих пор используется моряками.

Кроме того, в XV–XIX веках помпон на шапке помогал солдатам европейских армий идентифицировать друг друга. Так, по нему можно было понять, в каком роде войск служит человек, какое у него звание и или к какому полку он относится. То есть это был не элемент декора военной формы, а прямой опознавательный знак, необходимый для военных того времени.

Позднее и к гражданским людям перекочевал такой востребованный помпон на шапке - история показывает, что, прежде всего, он стал элементом одежды для детских головных уборов. Во-первых, так как выглядел стильно и даже шаловливо - под стать настроению и поведению любого ребенка, а во-вторых, укреплял конструкцию вязаной шапки, так как располагался там, где сходятся петли. Как известно, любая вещь, надетая на ребенка, может быть разорвана, измята или потеряна буквально через две минуты, помпон помогал головному убору прожить чуть дольше, несмотря на любые детские шалости.

Интересно, что яркие шапки с помпонами особенно помогали жителям стран, где зимой выпадало большое количество снега - с виду декоративный элемент выполнял очень важную практическую роль. Мама могла по балабону быстро найти свое чадо даже во внушительных сугробах. Сейчас такие шапки - это лишь один из множества вариантов головных уборов, однако до сих пор они остаются весьма популярными среди людей всех возрастов.

