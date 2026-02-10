В 'ПриватБанке' резко подорожала валюта: курс доллара и евро на 10 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 февраля, подорожал на 10 копеек и составляет 43,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос сразу на 45 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 53 копейки и составляет 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,12 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 36 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 32 копейки и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: