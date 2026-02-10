В Киев идет долгожданное потепление: названа дата, когда в столице будет 'плюс' (график)

Еще сегодня в столице будут сильные морозы.

Еще сегодня, 10 февраля, в Киеве ожидаются морозы до -7°...-12°, а уже с завтрашнего дня температура начнет повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Киевской области погода будет развиваться с оптимистичной перспективой на ослабление мороза.

Уже с 11 числа давление будет падать, а холод с антициклоном будет уходить за пределы Украины в восточном направлении, открывая нам доступ теплому воздуху с юго-запада. Благодаря этому ожидается повышение температуры 13-14 февраля ночью и днем до -2°...+3°.

Преобладала будет погода без осадков, однако 12 февраля по области местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. 14 февраля повсеместно ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Также синоптики прогнозируют бодрый ветер с южных направлений.

Погода в Киеве меняется

Самые интенсивные морозы в Киеве уже прошли, и в ближайшее время в столице ожидается повышение температуры. Об этом на своей странице в Facebook написала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, самая холодная ночь уже позади, а период сильных морозов завершился.

В то же время эксперт по погоде отметила, что далее прогнозируется постепенное потепление, однако возвращение волн холода в Киеве еще возможно.

