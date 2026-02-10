Аналитики фиксируют рекордное количество погибших и дезертиров, в то время как темпы продвижения российских войск остаются минимальными.

Потери российской армии в войне против Украины резко возросли, что все больше затрудняет достижение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также военных аналитиков.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, нынешняя тактика России не позволяет ей достигать значительных результатов на поле боя.

"Путин сделал ставку на то, что постоянное давление на широком фронте в конечном итоге приведет к краху украинской стороны. Но то, как воюют российские силы, просто не приведет к значительным оперативным прорывам", - заявил он.

Аналитики отмечают, что темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в день. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери России оцениваются как минимум в 325 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ежемесячно Россия теряет десятки тысяч военных.

"Ежемесячно гибнет или получает тяжелые ранения от 30 до 35 тысяч российских солдат", - сказал он.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, уровень дезертирства в российской армии достиг самого высокого показателя за почти четыре года войны. Бывший украинский офицер, возглавляющий эту группу, отметил, что российские командиры подталкивают войска к наступлению любой ценой:

"Они тратят свои ресурсы за пределы разумного, что приводит к потерям, которых часто можно избежать".

Война изменила ставки

Отдельную роль в росте потерь играет интенсивное использование беспилотников. По данным латвийской разведки, дроны приводят к 70-80% убитых и раненых с обеих сторон.

"Раненый солдат может быстро стать обузой, когда десятки беспилотников постоянно наблюдают или атакуют, а эвакуация остается чрезвычайно рискованной", – пояснил бывший украинский офицер.

Несмотря на то, что Россия формально выполняет планы по набору около 35 тысяч человек в месяц, большинство новобранцев идут только на замену потерь. По словам Кофмана, эта тенденция свидетельствует о более глубоких проблемах:

"Тенденции набора все чаще говорят нам о том, что России будет трудно выдерживать наступательное давление".

Аналитики сходятся во мнении, что финансовая мотивация пока позволяет Кремлю поддерживать численность армии, однако ресурс этой модели ограничен.

"У вас в конце концов заканчиваются люди, для которых эти деньги оправданы", – подытожил Кофман.

Потери в российско-украинской войне

По данным NYT, общие потери Украины и России в войне могут превысить два миллиона человек уже весной этого года, причем около двух третей из них приходятся на российскую сторону. Что эти потери означают для украинцев и россиян, которые воюют или живут на линии фронта.

Руководитель киевского бюро Эндрю Крамер назвал количество потерь в российско-украинской войне "впечатляющей цифрой". Он рассказал, что в Украине относятся к гибели своих соотечественников с большой скорбью и уважением.

Говоря об отношении россиян к потерям в войне, корреспондент Иван Нечепуренко, освещающий события в России и за ее пределами, отметил, что в России создали армию наемников, из-за чего большинство населения оказалось изолировано от войны.

