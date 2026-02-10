Война против Украины привела к самой крупной волне миграции из России с 1917 года.

Военная экономика России резко остановилась. Сокращение расходов на такие важные сферы, как здравоохранение и производство авиационных запчастей, уже дают свои негативные эффекты.

Издание The Telegraph пишет, что темпы роста ВВП России снизились с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году, и прогнозы указывают на то, что такая тенденция сохранится до конца 2026 года. Что еще больше усугубляет положение потребителей, так это уровень инфляции, который остается стабильно высоким - 6,4%, а процентные ставки зафиксированы на уровне 15%.

Эта идеальная буря негативных экономических тенденций наступает в самый неподходящий момент для Владимира Путина, когда у него нет никаких побед на поле боя, а потери растут с каждым днем. При этом уже есть признаки того, что обычные россияне больше не защищены от экономических последствий войны. Чтобы финансировать войну, Кремль сократил расходы на здравоохранение, производство авиационных запчастей и обслуживание энергетических объектов. Даже пособия солдатам урезали, чтобы финансировать новые волны призыва и увеличить расходы на ультранационалистическую пропаганду. Повсеместные сокращения имеют разрушительные экономические последствия, а старение населения, травматизация в ходе войны и сокращение бюджета здравоохранения еще больше усугубят ситуацию.

По мере обострения этих проблем Путин больше не может полностью заглушить тревожные дискуссии о будущем российской экономики. Хотя тревога по поводу экономических проблем России вряд ли вызовет беспорядки, недовольство проявится другими способами. С момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года из РФ бежали от 500 000 до 1 миллиона российских граждан - это самая крупная волна эмиграции со времен большевистской революции 1917 года.

Хотя Путин ранее полагался на самоуспокоенность Запада, которая обеспечивала его военную машину жизненно важными ресурсами, растущая координация действий, направленных на сокращение доходов России от продажи нефти, срывает эту стратегию. В таких условиях продолжение войны Путиным неизбежно приведет к прямому снижению уровня жизни российского народа.

Хотя Россия сохраняет незначительное преимущество в наступлении на поле боя, это преимущество с лихвой компенсируется слабой экономикой. Дополнительные санкции и военная поддержка Украины могут заставить Путина пойти на сделку раньше, чем ожидалось.

Экономика России - последние новости

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, доходы РФ от продажи нефти и газа в 2025 году упали до 8,48 трлн рублей (111,2 млрд долл.), что примерно на 24% ниже показателя 2024 года, когда Россия заработала 11,13 трлн рублей (146 млрд долл.).

Из-за того, что военная экономика страны продолжает терять обороты, Владимир Путин распорядился существенно увеличить сбор налогов.

