Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 20 мая

Национальный банк Украины установил на среду, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,30 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,16/44,19 грн/долл., а к евро – 51,31/51,33 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 мая вырос на 3 копейки и составлял 44,38 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,87 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 2 копейки и составил 51,80 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,10 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,40 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,80 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

