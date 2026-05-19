Четыре знака Зодиака столкнутся с испытаниями: 'штормить' будет аж до октября

Ретроградный Плутон, который продлится до октября 2026 года, принесёт долгожданные перемены четырём знакам Зодиака. Астролог Хелена Хатор отметила, что, несмотря на непростой период и пережитые трудности, сейчас начался этап, когда ситуация стала постепенно меняться в лучшую сторону, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Плутон вошел в ретроградную фазу 7 мая в знаке Водолея. Астролог Джейми Партридж объяснила, что этот период усиливает темы самоанализа, связанные с властью, контролем и внутренними трансформациями. По ее словам, ретроградный Плутон в 2026 году символически связан с идеями жертвы, отдачи и глубоких внутренних "переходов", которые разрушают старое ради появления нового. До 15 октября эта энергия будет особенно ощутимой, постепенно убирая все, что утратило актуальность.

Астрологи подчеркнули, что хотя этот период может требовать отказа от привычного и выхода из зоны комфорта, он открывает возможности для исцеления, роста и улучшения качества жизни.

Козерог

Для Козерогов этот период может стать временем заметных перемен, особенно в финансовой сфере. Астролог Хелена Хатор отметила, что возможны масштабные изменения в материальной стороне жизни.

В этот период особенно важно внимательно относиться к бюджету и финансовым потокам. Речь идет не только о деньгах, но и о глубинном пересмотре отношения к материальным ресурсам, которое часто формируется еще в детстве. Астрологи подчеркнули, что сейчас может происходить своего рода "перезагрузка" финансовых установок.

Также рекомендуется провести внутреннюю работу над собой, чтобы создать условия для привлечения большего достатка. Это может включать отказ от энергетически истощающих занятий или завершение токсичных связей. Освобождение от всего лишнего рассматривается как ключ к улучшению материальной сферы.

Водолей

Для Водолеев влияние ретроградного Плутона ощущается особенно сильно, поскольку планета находится в их знаке. По мнению астролога Хатор, представители этого знака постепенно приближаются к своему более высокому жизненному сценарию.

В этот период может происходить естественное завершение связей или ситуаций, которые больше не соответствуют их развитию. Такие процессы, хотя и могут быть непростыми, в итоге помогают освободить пространство для роста.

Астролог также отметила, что этот период помогает ясно увидеть, что или кто мешает развитию и снижает внутреннюю энергию. Несмотря на возможную эмоциональную сложность происходящего, итогом становится усиление личной притягательности и внутренней силы.

Близнецы

Для Близнецов начинается более динамичный и насыщенный этап жизни. Дополнительное влияние Урана в их знаке в течение ближайших лет усиливает стремление к переменам и новизне, а ретроградный Плутон, по словам астролога Хатор, открывает новые перспективы и возможности.

В этот период может усиливаться социальная активность, расширяться круг общения и появляться новые формы самореализации. Сначала перемены могут казаться резкими и даже перегружающими, однако со временем становится очевидно, что они ведут к развитию и улучшению жизни.

Астрологи считают, что эти изменения соответствуют внутренним ожиданиям Близнецов и постепенно выводят их на более благоприятный жизненный путь.

Рак

Для Раков этот период связан прежде всего с изменениями в сфере доходов и способов заработка. Ретроградный Плутон активизирует тему финансовой стабильности и источников дохода.

Астрологи отметили, что значительную роль могут сыграть технологические изменения, включая развитие искусственного интеллекта и автоматизации процессов. Это может повлиять на способы получения дохода и сделать их более гибкими.

Несмотря на возможные опасения, связанные с технологиями, такой период может привести к более эффективному использованию времени и ресурсов. При правильном подходе можно достичь большего результата при меньших усилиях.

В целом астрологи посоветовали Ракам пересмотреть свои приоритеты, упростить повседневные задачи и сосредоточиться на действительно важных направлениях, что в перспективе может привести к финансовому росту.

