Аналитики Goldman Sachs резко пересмотрели прогноз цен на нефть, – Reuters

Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года после того, как США и Иран согласились на двухнедельное перемирие, пишет Reuters.

Согласно новым оценкам, цена на нефть марки Brent составит 90 долларов за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) – 87 долларов. Ранее банк прогнозировал значительно более высокие показатели: 99 долларов для Brent и 91 доллар для WTI.

В банке объяснили пересмотр прогноза снижением премии за риск, а также заметным увеличением объемов нефти через Ормузский пролив.

На фоне новостей о возможном открытии пролива цены на Brent на этой неделе уже упали более чем на 11%. Однако в четверг, 9 апреля, цены снова пошли вверх из-за сомнений относительно соблюдения перемирия и ограничения движения в этом важном проливе.

Аналитики Goldman Sachs оставили без изменений прогноз на третий квартал на уровне 82 долларов за баррель для Brent и 77 долларов за баррель для WTI, а на четвертый квартал – 80 и 75 долларов за баррель соответственно.

В банке подчеркнули, что прогнозы остаются склонными к росту. Это связано с возможными длительными перебоями и потерями добычи нефти.

В худшем случае, если перемирие не будет соблюдено и потери добычи на Ближнем Востоке составят около 2 млн баррелей в сутки, средняя цена на Brent в четвертом квартале может приблизиться к 115 долларам.

Также Goldman Sachs понизил прогноз цен на европейский газ TTF во втором квартале до 50 евро за мегаватт-час с прежних 70 евро. Это объясняется ожиданием постепенной нормализации поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив с середины апреля.

В то же время в банке предупредили, что если поставки СПГ будут существенно задерживаться или инфраструктура получит повреждения, то цены, вероятно, могут превысить 75 евро за мегаватт-час.

Ормузский пролив – последние новости

8 апреля стало известно, что Иран согласился открыть пролив на время двухнедельного перемирия с США, но этот путь будет работать только при условии, что атаки на Иран будут прекращены. Кроме того, план двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Тогда же сообщалось, что Иран будет требовать от судоходных компаний платить за прохождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив криптовалютой. Таким образом страна стремится сохранить контроль над ключевым водным путем в течение двухнедельного прекращения огня.

Мировые финансовые рынки резко отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. Таким образом, после длительной напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

