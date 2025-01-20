В то же время, поставки в Китай из Саудовской Аравии уменьшились на 9%.

Поставки российской нефти в Китай в 2024-м увеличились по сравнению с 2023 годом на 1% и достигли рекордных показателей. Об этом сообщает Reuters.

По данным Главного таможенного управления КНР, объемы поставок из РФ (включают в себя трубопроводные и морские поставки), составили 108,5 млн метрических тонн, или 2,17 млн баррелей в сутки.

В то же время, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим из стран ОПЕК производителем нефти, поставила 78,64 млн тонн, или примерно 1,57 млн баррелей в сутки. Таким образом, поставки из Саудовской Аравии уменьшились на 9% по сравнению с показателями 2023-го.

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Причиной такой динамики специалисты называют то, что Россия предложила Китаю выгодные цены.

При этом общий импорт сырой нефти в Китай, который является крупнейшим в мире покупателем нефти, сократился в 2024-м на 1,9%. Специалисты связывают это с довольно слабыми показателями экономического роста и снижением спроса на топливо.

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Ранее сообщалось, что государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая начали активно скупать сырую нефть с Ближнего Востока и других стран. Причиной этого специалисты называют опасения Пекина относительно перебоев в поставках топлива из-за усиления санкций против России и Ирана.

Напомним, новый раунд американский ограничений коснулся более 180 танкеров и ряда крупных российских нефтяных производителей. Предполагается, что эти санкции сильно ударят по способности Москвы финансировать войну против Украины.

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