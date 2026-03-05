Зеленский рассказал, как государство планирует сдержать ценники на АЗС

Рост цены на украинских АЗС в среднем составляет около 6 грн.

В Украине на фоне глобальных проблем с логистикой и подорожания топлива на мировых рынках растут цены на АЗС. В то же время государственная компания "Укрнафта" в кризисный период минимизирует наценку, чтобы удержать стоимость топлива и избежать резких скачков, сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания, передает корреспондент УНИАН.

"Мы сегодня договорились с НАК "Нафтогазом", соответственно с компанией "Укрнафта", что они сделают все, чтобы они работали именно в кризисный момент без рентабельности. Мы не можем влиять на весь частный сектор нашего государства, но "Укранафта" - это база в Украине, которая позволит, чтобы во время вызовов мы могли немного регулировать и помогать людям", - сказал Зеленский.

В то же время глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что нынешний рост цен на топливо - часть глобальной тенденции.

Видео дня

"Цена на заправках не выросла на 10 гривень, это не соответствует действительности. Индикативно (ориентировочно, - УНИАН) на 6 гривень было повышение", - отметил Корецкий.

По его словам, ключевой задачей для Украины, как и для других европейских стран, является избежать перебоев с поставками. Сейчас на рынке наблюдаются глобальные сбои логистических цепочек. Подобные кризисы уже возникали во время пандемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Корецкий подчеркнул, что компании активно диверсифицируют каналы поставок. При этом Украина уже имеет одну из самых диверсифицированных систем поставок нефтепродуктов.

"Не видим никаких панических настроений по поводу поставок нефтепродуктов. Цена выросла на мировых площадках. Это объективная реальность. "Укрнафта" как государственная компания будет флюгером для справедливой цены в этот шоковый кризисный период. Компания до минимума уменьшит любую наценку, что позволит только покрывать расходы, чтобы плавно и спокойно пройти этот сложный период", - добавил глава НАК "Нафтогаз Украины".

По его словам, несмотря на временный рост спроса на АЗС, рынок работает в плановом режиме. Он предположил, что нынешний всплеск покупок связан с паническими настроениями.

"Все игроки рынка видят рост реализации. Мы считаем, что это шоковое паническое настроение. Оно также пройдет, потому что все закупят и уже не будет свободных канистр. По этому поводу проблем никаких нет", - добавил Корецкий.

Цены на украинских АЗС - главные новости

Цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. Из-за этого цены на АЗС в Украине выросли до 70-81 грн.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявил, что топливо на украинских АЗС уже в ближайшее время может подорожать до 85-90 грн за литр из-за продолжающегося роста закупочных цен.

Вас также могут заинтересовать новости: