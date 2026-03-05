АЗС продолжают переписывать ценники: сколько стоит заправиться сегодня

Средняя стоимость бензина марки A-95 выросла до 68,28 грн/л.

Средние цены на топливо на АЗС Украины в четверг, 5 марта, продолжили расти, сообщает портал "Минфин".

Отмечается, что средние цены на бензин марки А-95 премиум выросли на 63 копейки - до 72,3 грн/л. Обычный 95-й в среднем подорожал на 1,08 грн - до 68,28 грн/л

В то же время дизель 5 марта прибавил еще 1,55 грн, подскочив в среднем до 68,95 грн/л.

Автогаз же, по информации аналитиков, сегодня подорожал на колонках в среднем до 40,23 грн/л (+0,26 коп/л).

Если рассматривать все сети, то самая низкая средняя цена на 95-й премиальный бензин фиксируется в сети Motto - 66,98 грн/л, а самая высокая в сети КЛО - 74,89 грн/л.

В сети "Укрнафта" бак премиального 95-го заливают в среднем по 71,99 грн/л, а на ОККО и WOG – 73,99 грн/л. В то же время UPG заправляет по 70,90 грн/л.

Обычный бензин марки А-95-й сегодня продает больше сетей. Согласно данным аналитиков, самая низкая средняя цена зафиксирована в сети "Катрал" – 61,99 грн/л, а самый высокий ценник у ОККО и WOG – 70,99 грн/л. При этом UPG продавала 95-й бензин в среднем по 67,9 грн/л.

Сеть "Укрнафта" готова пополнить бензобаки водителей 95-м бензином по 68,99 грн/л. В то же время популярный дискаунтер БРСМ-Нафта продавал топливо по 65,72 грн/л, а SOCAR – 69,99 грн/л.

Самый дешевый дизель украинцам 5 марта предлагает сеть UGO. Здесь средняя цена литра в среднем составляет 62,9 грн. Если нужен дорогой дизель, то его предложит КЛО – 73,59 грн/л.

Сеть "Укрнафта" продает дизель по 68,99 грн/л, популярный дискаунтер БРСМ-Нафта – по 66,99 грн/л, а ОККО и WOG – по 70,99 грн/л.

Война в Иране и цены на бензин – последние новости

Цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. На этом фоне цены на АЗС в Украине выросли до 70-81 гривни.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ожидает, что цены на бензин и дизель в Украине превысят 100 гривень за литр.

