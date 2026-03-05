Одним из видов помощи от Китая могут быть поставки товаров двойного назначения в обмен на нефть.

На текущем этапе Китай не вмешался в боевые действия США и Израиля против Ирана и продолжает наблюдать. Авторы журнала Foreign Affairs объяснили, почему Китаю не выгодна длительная война с Ираном и в чем может заключаться китайская помощь Ирану.

Авторы напомнили, что Китай является важнейшим партнером Ирана. Страны сблизились благодаря общей истории и целям. К тому же энергетическая безопасность Китая связана с его отношениями с Ираном: более 55 процентов общего импорта нефти Китаем в 2025 году поступало с Ближнего Востока (примерно 13 процентов из самого Ирана). Большая часть этой нефти должна пройти через Ормузский пролив. Из-за угрозы транспортировке нефти аналитики предполагают, что Пекин придет на помощь Тегерану – либо путем прямого военного вмешательства, либо материальной поддержкой, такой как оборудование и запчасти двойного назначения, подобно тому, что Китай предоставил России в войне в Украине.

"Но хотя Китай и обеспокоен, он вряд ли вмешается", – считают авторы. Они напомнили, что после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года Китай предлагал только стандартную дипломатическую риторику. Подобным образом отреагировал МИД и сейчас, сделав акцент на убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а не на общей кампании против Ирана. Это свидетельствует о том, что "Китай пытается поддерживать хорошие отношения как со странами Персидского залива, так и с Ираном".

Объясняется это тем, что подход невмешательства в события в Иране формировался в течение длительного времени. В частности, в октябре 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, Пекин "разочаровался в способности и авторитете Тегерана как регионального государства". Китайские стратеги также потеряли уверенность из-за того, что, по их мнению, Иран склонен капитулировать перед требованиями Запада:

"В конце концов, Пекин не считает смену режима в Иране худшим сценарием. Китай готов сотрудничать с любым руководством, которое появится после ударов, если оно будет защищать нефтяные потоки и отдавать приоритет общим экономическим интересам".

Отмечается, что только если эти интересы будут под угрозой или если длительная изнурительная война нарушит поставки нефти через Ормузский пролив, Пекин будет вынужден пересмотреть свою позицию и отреагировать более решительно. Таким образом, только закрытие Ормузского пролива, которое приведет к отрезанию более половины импорта нефти в Китай, может заставить Пекин отказаться от пассивной позиции.

Авторы объяснили, что интерес Китая заключается прежде всего в энергетической безопасности. Они напомнили, что Китай диверсифицировал источники энергоснабжения и вложил значительные средства в уголь, солнечную, ветровую и ядерную энергию. В частности, в 2025 году возобновляемые источники энергии опередили нефть и стали вторым по величине источником энергопотребления в Китае после угля. Однако Китай все еще зависит от импортной нефти для заправки самолетов, судов и производства нефтехимической продукции. По оценкам, Китай имеет в запасе от 1,3 до 1,4 млрд баррелей нефти, что составляет около 30% его импорта в 2025 году. Этого достаточно, чтобы выдержать краткосрочное прерывание поставок с Ближнего Востока, но не долгосрочное.

Также авторы считают, что в настоящее время "проходит испытание" предположение, что мировые производители и потребители энергии "не позволят региону распасться". При этом Китай давит на Иран, чтобы тот держал Ормузский пролив открытым и не принимал мер, которые могли бы помешать поставкам энергоносителей. Но, если поставки нефти в Китай из этого региона окажутся под угрозой, он может обратиться к альтернативным поставщикам, в частности к России, которая сейчас обеспечивает более 17% импорта нефти в Китай.

"Еще большим испытанием для Китая стала бы длительная война. Если иранский режим выдержит бомбардировки США и Израиля и нанесет реальный ущерб своими контрнаступлениями, это создаст дилемму для Пекина. Китаю будет трудно стоять в стороне и отказывать режиму в помощи. Иран все еще является ключевым региональным партнером Китая. Отказ оказать поддержку, если Иран продемонстрирует решимость, разоблачит отсутствие обязательств со стороны Китая", – говорится в статье.

Авторы делают вывод, что если Китай вмешается, то его поддержка может напоминать то, что страна сделала для поддержки России в войне в Украине: поставки технологий и деталей двойного назначения, таких как дроны; закупка иранской нефти; и предоставление технологической поддержки для развития местной оборонной промышленности Ирана.

Реакция Китая и Индии на войну в Иране

Как писал УНИАН, правительство Китая приказало ведущим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Временное прекращение поставок нефтепродуктов должно начаться немедленно.

В то же время Индия готова наращивать закупки российской нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что два танкера, ранее направлявшиеся в Восточную Азию, которые вместе перевозят около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, на этой неделе разгрузятся в индийских портах.

