Словакия приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине, - Фицо

Это ответ страны на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Словакия приостанавливает экстренные поставки электроэнергии Украине. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook.

Решение он называет ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Оно вступает в силу с понедельника, 23 февраля.

По словам Фицо, если поставки российской нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены уже сегодня, он обратится к государственной акционерной компании SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

"С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, она не получит такой помощи", – сказал Фицо.

По его словам, это первый ответный шаг, на который "имеет право словацкое правительство". Он утверждает, что это не противоречит международным обязательствам страны.

Премьер-министр Словакии также добавил, что только в январе 2026 года эти аварийные поставки, которые были необходимы для стабилизации украинской энергосети, были в два раза большими, чем за весь 2025 год.

Кроме того, Фицо отметил, что страна может пойти дальше – в частности, пересмотреть поддержку членства Украины в Европейском Союзе:

"Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставок стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции относительно членства Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие меры".

При этом чиновник подчеркнул, что готов отменить ограничения после возобновления транзита нефти в страны.

"Президент Украины умышленно нанес нам ущерб, остановив поставки нефти по нефтепроводу. Мы были вынуждены объявить чрезвычайное положение в нефтяной отрасли", – заявил премьер Словакии.

Угрозы Словакии и Венгрии – главные новости

Как писал УНИАН, 12 февраля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в результате атаки России 27 января транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии был прекращен.

Несмотря на то, что транзит российской нефти прекратился именно из-за удара России, представители власти этих стран выступили с рядом заявлений с угрозами в адрес Украины.

18 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Также и Венгрия, и Словакия заявили, что прекратили экспорт дизеля в Украину.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что решение остановить подачу "тока" с 23 февраля больше ударит по самой Венгрии. По его словам, трейдеры, торгующие электроэнергией, могут заработать на украинском рынке больше, чем на европейском, "из-за дефицита".

