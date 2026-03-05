Проблема для России: Тимочко объяснил, почему Москва проиграет из-за войны на Ближнем Востоке

Несмотря на рост цен на нефть, РФ вряд ли сможет на этом заработать, считает Тимочко.

Россия может выиграть от войны на Ближнем Востоке и роста цен на нефть только на начальном этапе, считает военный обозреватель Иван Тимочко. Однако он сомневается, что Кремль сможет полноценно воспользоваться ситуацией, ведь российские марки нефти не тождественны иранским. По словам эксперта, из-за разных способов переработки Россия может получить лишь частичную компенсацию, но никогда не займет эту нишу.

"С другой стороны, нефть нефтью, но России нужно оружие уже сейчас. И Иран сейчас полностью сконцентрируется на том, чтобы все оружие, которое он производит, использовать против своих прямых конкурентов. И это, конечно, для России проблема", – подчеркнул Тимочко в эфире "24 Канала".

Он также назвал действующий рост цен на нефть и газ в мире спекуляцией и отметил, что таким образом компании пытаются заработать на этой ситуации.

"Одномоментно такой кризис не мог возникнуть в мире. С другой стороны, страны ОПЕК еще даже не рассматривали вопрос снятия ограничений на добычу нефти. Если они увидят, что есть возможность зарабатывать, а кризис или нехватка нефти действительно сказываются, поверьте, они захотят заработать, и все ограничения будут сняты. То же самое и США", – добавил Тимочко.

Последствия войны на Ближнем Востоке – что известно

Ранее о том, что РФ не смогла воспользоваться ростом цен на нефть, отмечали журналисты Reuters. Издание пишет, что причинами этого стали украинские удары, а также погодные условия.

Между тем, на фоне войны на Ближнем Востоке, Китай останавливает экспорт бензина и дизеля. Журналисты отмечают, что Китай имеет один из крупнейших нефтеперерабатывающих секторов в мире. В то же время Пекин не является лидером по экспорту, ведь большая часть произведенного топлива используется для удовлетворения внутреннего рынка.

