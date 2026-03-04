В МИД считают, что премьер Словакии больше озабочен сохранением экономических связей с РФ, чем собственными гражданами.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что словацкое правительство готовится "выстрелить в ноги" словацким энергетическим компаниям из-за намерения прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил журналистам.

"В связи с намерениями словацкой стороны расторгнуть контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину, можем только поздравить официальную Братиславу с подготовкой к выстрелу себе в ногу. Вернее, в ноги собственных энергетических компаний. Ведь Украина эту электроэнергию закупает, а не получает бесплатно", - подчеркнул Тихий.

Как отметил спикер, правительство премьер-министра Роберта Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников.

"Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ - даже ценой ущерба словацкому бизнесу", - подчеркнул Тихий.

Также спикер напомнил, что Фицо продолжает отказываться от встречи в Украине, которую ему предлагал президент Украины Владимир Зеленский для решения проблемных вопросов. "Это предложение с украинской стороны остается в силе", - подытожил Тихий.

Ограничение поставок электроэнергии из Словакии - что известно

Как сообщал УНИАН, словацкий оператор системы передачи SEPS по требованию премьер-министра страны Роберта Фицо расторгнет договор об аварийных поставках электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго".

Фицо принял предложение Зеленского встретиться для обсуждения "украинско-словацкого сотрудничества", но хотел бы сделать это на территории одной из стран-членов Евросоюза.

