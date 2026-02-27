Фицо ответил на приглашение Зеленского приехать в Украину

Словацкий премьер говорит, что хотел бы, чтобы встреча состоялась в одном из государств-членов ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться для обсуждения "украинско-словацкого сотрудничества", но хотел бы сделать это на территории одной из стран-членов Евросоюза. Об этом словацкий лидер написал на своей странице в Facebook.

"Украинский президент предложил провести совместные переговоры со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества. Я принял это приглашение и поручил Управлению правительства Словацкой Республики и Министерству иностранных дел и европейских дел Словацкой Республики в сотрудничестве с украинской стороной найти подходящий срок для такой встречи, при этом я предпочитаю встречу с украинским президентом на территории одного из государств-членов ЕС, которые украинский президент интенсивно посещает", - отметил он.

Также Фицо рассказал, что во время телефонного разговора попросил Зеленского предоставить информацию, "когда и будет ли вообще возобновлен транзит нефти через территорию Украины в Словакию".

"Я аргументировал это тем, что мы имеем законное право на такие поставки на основании подписанных соглашений с поставщиками, а также решения ЕС об использовании энергетических ресурсов из России до конца 2027 года", - пояснил он.

По словам Фицо, он проинформировал Зеленского, что решение остановить транзит нефти "вызывает у Словакии логистические трудности и экономические убытки".

"Разговор свидетельствует, что у нас разные взгляды на состояние нефтепровода. В то время как наши разведывательные данные подтверждают, что нефтепровод не поврежден и ничто не препятствует транзиту нефти, украинский президент настаивал, что ремонт нефтепровода требует длительного времени", - отметил словацкий премьер.

Он рассказал, что сообщил Зеленскому о намерении вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "создать инспекционную группу, в состав которой войдут эксперты, номинированные Европейской комиссией и государствами-членами ЕС, которая непосредственно на месте установила бы реальное состояние технологических повреждений нефтепровода или его способность продолжать транзит нефти на территорию Словацкой Республики".

"Я напомнил украинскому президенту, что украинская сторона до сих пор не разрешила нашему послу в Киеве провести такую инспекцию и что такая возможность не была предоставлена также послу Европейского Союза в Украине. Президент Зеленский отклонил такую инспекционную деятельность, ссылаясь на негативный вывод украинских спецслужб", - написал Фицо.

Подытоживая, он подчеркнул, что, по его мнению, "украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через украинскую территорию".

Орбан и Фицо требуют возобновить работу нефтепровода "Дружба"

Как сообщал УНИАН, недавно Орбан написал гневное письмо Зеленскому, в котором требовал возобновить работу нефтепровода "Дружба". Он обвинил Украину в якобы блокировании нефтепровода и утверждал, что якобы действия Зеленского противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

27 февраля стало известно, что Орбан и Фицо предлагают создать следственную комиссию для оценки состояния трубопровода "Дружба". В соцсети Х венгерский премьер заявил, что трубопровод якобы на самом деле работает, а поставки нефти не возобновились из-за политического решения президента Украины. "Я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", - отметил Орбан.

В украинском МИД опровергли обвинения Венгрии в том, что Украина не возобновляет поставки нефти через нефтепровод "Дружба" по политическим причинам - ранее такое мнение озвучивал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал его заявления "лживыми".

