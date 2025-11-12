Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит компании.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства во взаимодействии с партнерами стран G7 в течение недели подаст на утверждение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета "Энергоатома".

Как сообщила пресс-служба ведомства, уже начата работа со списками возможных кандидатов, в частности, уже избран советник, который помогает министерству.

"В условиях полномасштабной войны Наблюдательный совет государственной энергетической компании должен отвечать не только за стратегическое развитие, но и за антикризисное управление, своевременную реакцию на риски и обеспечение безопасности и устойчивости работы компании. Обновление состава совета направлено именно на усиление этих функций", - говорится в сообщении.

Параллельно, по поручению правительства, Государственная аудиторская служба начала всесторонний аудит "Энергоатома" в связи с обнародованными НАБУ фактами: аудит закупок должен быть проведен в срок до 15 рабочих дней, полный аудит компании - в срок до 90 рабочих дней. Материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам, а отчет будет представлен правительству после завершения работы аудиторов/

В Минэкономики отметили, что быстрое принятие решений в ситуации с "Энергоатомом" является важным не только для внутренней стабильности, но и для выполнения Украиной обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС.

Скандал вокруг "Энергоатома" - что известно

10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Сейчас по этому делу задержаны пять человек. В НАБУ сообщили, что в состав преступной организации входили "действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица".

11 ноября Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома" после громкого скандала в компании. Премьер-министр Юлия Свириденко также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам.

