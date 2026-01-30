'Лукойл' вынужден избавиться от своих активов в Молдове: кому они достанутся

Управление автозаправочными станциями "Лукойл" в Молдове перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.

Под влиянием санкций США активы российской нефтяной компании "Лукойл" на территории Международного аэропорта Кишинева официально перешли в собственность Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Молдовы, Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с "Лукойл Молдова" документы, которые национализируют активы, принадлежащие "Лукойлу" на территории аэропорта. Решение принял Совет по безопасности инвестиций (CEIISS) еще в декабре 2025 года, признав деятельность компании такой, что представляет стратегический интерес для государственной безопасности.

"Лукойл" обязали передать активы до 9 января, но компания этого не выполнила. Из-за этого 16 января ей назначили штраф в 5 млн леев (около 300 тыс. долл.), который "Лукойл" уже уплатил. Также деятельность компании в стратегически важных сферах была приостановлена.

После санкций США против компании между аэропортом и "Лукойл" заключили договор, чтобы передать активы в управление до завершения формальных процедур.

Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group. В соответствии с молдавским законодательством, новый акционер обязан подать заявку на утверждение инвестиций, а CEIISS должен вынести решение по этому поводу.

В октябре 2025 года США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". После введения ограничений "Лукойл" начал искать нового владельца для своих зарубежных активов.

29 января стало известно, что российский нефтяной гигант "Лукойл" договорился о продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle.

