Злоумышленник занимал руководящую должность в местном подразделении компании "Укрэнерго".

Харьковчанин, который помогал врагу обесточить энергосистему Украины, получил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества, сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что в зоне особого внимания агента РФ были основные электроподстанции на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей. Также злоумышленник собирал сведения о последствиях вражеских ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства.

Прежде всего он пытался узнать информацию об уровне повреждений и технологических способностях этих объектов. Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и проведения повторных ракетных ударов для полного обесточивания 5 областей Украины.

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В июне 2023 года контрразведчики СБУ в Харькове задержали российского агента "на горячем" во время выполнения им вражеского задания.

Как установило следствие, злоумышленником оказался чиновник местного подразделения компании "Укрэнерго", который возглавлял группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии. Российская спецслужба завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а в конце февраля 2022 года – определила ему разведзадание.

Полученную информацию предатель дистанционно передавал в ФСБ через "связного", который находился во временно оккупированном городе Счастье на Луганщине. Для коммуникации использовали анонимный чат в мессенджере.

На основании собранных следователями доказательств суд признал харьковчанина виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Предатели и коллаборанты

Как сообщал УНИАН, СБУ информировала о задержании 18-летнего жителя Киева, который собирал для ФСБ РФ разведданные о Силах обороны Украины и критической инфраструктуре в столице и области.

Ранее стало известно о ликвидации в Украине мощной агентурной сети контрразведки ФСБ – были задержаны пять предателей, которые работали в разведке и СБУ и сливали Москве секретные данные об АЭС, Харькове и обороне Одессы. Задержание агентов происходило в разных регионах в ходе многоэтапной спецоперации.

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