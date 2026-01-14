Россия разрушила крупнейшие ТЭЦ Киева: эксперт дал неутешительный прогноз об их восстановлении

Эксперт считает, что атаки на столичные теплоэлектроцентрали будут продолжаться.

Крупнейшие теплоэлектроцентрали в Киеве – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – вряд ли заработают на полную мощность как минимум до конца текущего отопительного сезона.

Такое заявление сделал в интервью УНИАН энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев. По его словам, частичное восстановление их работы уже произошло, но они и в дальнейшем будут находиться в зоне риска.

"Мы понимаем, что 14 января (на следующий день после их разрушения, – УНИАН) уже были единичные "Шахеды", которые направлялись в сторону ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Что-то сбивали, не знаю, были ли результативны действия ПВО, но было слышно. То есть атаки будут продолжаться, и защитить на 100% от дальнейших повреждений ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 вряд ли возможно", – отметил эксперт.

Видео дня

Рябцев добавил, что осложняет ситуацию нехватка средств ПВО для отражения вражеских атак, а защитить такие крупные объекты от баллистических ракет невозможно:

"Вполне возможно, что атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, в том числе с использованием баллистических ракет, будут продолжаться. И очень вероятно, что объем повреждений увеличится".

Улучшить ситуацию с энергоснабжением города могла бы установка все большего количества мощных установок распределенной генерации, когенерационных установок, присоединенных к объединенной энергетической системе Украины, настаивает специалист.

Киев без света и тепла

В ночь на 13 января РФ массированно атаковала украинскую энергосистему, в частности больше всего досталось Киеву. Из-за последствий атаки в столице и части области введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.

Позже стало известно, что ТЭЦ-5 в Киеве полностью остановилась, а ТЭЦ-6 – частично.

Из-за этого без тепла в сильные морозы осталась половина домов в столице. Однако теплоснабжение постепенно возвращалось в дома киевлян. По состоянию на вечер 14 января без отопления оставалось около 400 домов.

Из-за сложной ситуации вечером 14 января президент Владимир Зеленский объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: