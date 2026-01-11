В дома киевлян возвращается тепло: сколько еще домов без отопления

Более 15% домов в столице еще не получили тепло после российской атаки.

Около 85% многоэтажных домов Киева, которые были без отопления, сейчас уже с теплом. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Он отметил, что все городские котельные работают, в городе непрерывно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после российской атаки.

"Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что это была одна из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы - именно в период ухудшения погодных условий Россия в очередной раз била по гражданскому городу.

По словам Кулебы, энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян.

Атака по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января Россия массированно ударила по Киеву. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека.

Целями комбинированного удара оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Национальная полиция сообщала о 4 погибших и 24 раненых. Среди пострадавших - сотрудники ГСЧС и трое медиков, которые работали на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.

