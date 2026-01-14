Приняты важные решения по ситуации с энергетикой в Киеве, – Зеленский

В частности, создается штаб для координации ситуации в столице, правительство активизирует контакты с международными партнерами для ускорения получения необходимой помощи, а также будут пересмотрены правила комендантского часа.

При участии высших руководителей государства приняты три важных решения с целью улучшения ситуации с энергетикой в Киеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

В частности, отдельное внимание уделили ситуации в Киеве.

Президент отметил, что последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Однако ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления.

Как подчеркнул Зеленский, многие вопросы требуют срочного решения.

В связи с этим глава государства сообщил о принятии трех решений.

Первое решение

"Первое: будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", - сообщил Зеленский.

По его словам, руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Второе решение

"Второе: правительственные чиновники максимально активизируют работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки", - отметил президент.

При этом Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Как добавил Зеленский, также ведется работа, чтобы ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину.

Третье решение

"Третье: поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что в Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. "Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординированно.

"От результатов каждого зависит общий результат всей страны", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено в 20.16. Подробности о частичной отмене комендантского часа

В вечернем обращении к украинцам Зеленский сообщил, что на время чрезвычайной ситуации в энергетике можно отменить комендантский час для некоторых городов и общин.

"Там, где ситуация с безопасностью это позволяет. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, ключевая задача Шмыгаля – справиться с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в энергетике из-за российских ударов и сложной зимней погоды.

"Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов – особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Многое видим – сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни я не вижу интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что должны быть решения.

По его убеждению, юридическая фиксация состояния чрезвычайной ситуации в энергетике даст больше возможностей.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, с начала 2026 года страна-террорист Россия значительно усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева.

Премьер-министр Юлия Свириденко обещает ввести в столице облегченные графики подачи электроэнергии потребителям уже с вечера четверга. Это произойдет при условии отсутствия новых российских атак на инфраструктуру.

