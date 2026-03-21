В Киеве перебои с электричеством и водой: что известно

Вечером в субботу, 21 марта, в части Киева возникли перебои с электричеством и водоснабжением.
Об этом сообщали в местных телеграм-каналах. Впоследствии проблемы на Левом берегу столицы подтвердили и в Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что причиной стала аварийная ситуация.
"Из-за аварийной ситуации на электросети на Левом берегу перебои со светом и водоснабжением", – говорится в заявлении КГГА.
Энергетики уже работают над устранением повреждения.
Между тем в сети сообщают о критически низком напряжении на Левом берегу. Кое-где показатели снизились до двузначных.
Дополнено. ДТЭК информирует, что из-за аварии частично остались без света жители Дарницкого и Днепровского районов.
"Энергетики активно работают над восстановлением. В приоритете – подключение критической инфраструктуры по резервным схемам. Планируем завершить ремонтные работы до 02:20", – говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме Украины
В воскресенье, 22 марта, впервые за долгое время не прогнозируется отключений электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Тем временем РФ продолжает атаковать украинскую энергетику. Утром 21 марта сообщалось, что Чернигов полностью обесточен в результате ударов России по энергетической инфраструктуре на территории области.
Нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что существует риск того, что Украина не успеет отремонтировать поврежденное в результате обстрелов оборудование до следующей зимы. По его словам, "Укрэнерго" испытывает острую нехватку запчастей, и это может помешать проведению надлежащего ремонта.