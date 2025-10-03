Российский диктатор Владимир Путин продолжает сыпать угрозами в адрес Украины. В частности, на сессии дискуссионного клуба "Валдай" заговорил о возможности российских ударов по украинским атомным электростанциям (АЭС).

Впрочем, стоит понимать, что Россия уже не впервые сознательно атакует в Украине атомные объекты. Так, на днях из-за удара по одной из подстанций в городе Славутич блэкаут для Чернобыльской атомной электростанции длился более трех часов. То есть, без электроснабжения оставался и саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком... Более того, еще в феврале текущего года россияне своим ударным беспилотником атаковали непосредственно конфайнмент, повредили "Укрытие" - тление продолжалось несколько дней и нашим пожарным едва удалось его потушить.

Аналогичная ситуация с сознательным и долговременным вредом со стороны России для Запорожской атомной электростанции. Противник специально уничтожил своими военными средствами единственную ЛЭП (линию электропередач), которая питала ЗАЭС с подконтрольной части Украины.

И сделано это было для очередного раунда ядерного шантажа Кремля как элемента политики. Ведь, по сути, Россия - это ХАМАС с ядерными реакторами и ракетами.

Дело в том, что все блоки ЗАЭС находятся сейчас в наиболее безопасном состоянии - все шесть блоков почти три года в состоянии "холодной остановки". Но Россию это не устраивает, ведь в таком случае все ее ядерные угрозы разбиваются комментариями специалистов о реальных угрозах. Следовательно, россияне предпочитают перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а далее - в состояние эксплуатации. С учетом того, что станция находится, по сути, в руках военных террористов, начало работы блоков станет новым фактором для ядерного шантажа, ведь такая эксплуатация намного рискованнее, чем нынешнее состояние "холодной остановки".

Однако, чтобы воплотить свои планы в жизнь, нужно отсоединиться от украинской энергетической системы и подключиться к российской. Чтобы это сделать, Россия готова на любые провокации.

Итак, россияне сейчас разгоняют свои ИПСО о "ядерных угрозах" по всему миру для того, чтобы мир пошел на уступки и даже помог подключить ту же ЗАЭС к российской энергосети. Но должны понимать, что это несет большие риски для мира.

Во-первых, то, что происходит сейчас, - это лишь разминка. Если мир пойдет на уступки, дальше Россия будет повышать ставки - с низкого уровня шантажа переходить на более высокий.

Во-вторых, если России удастся сделать задуманное, станция будет работать на мощности и риски безопасности значительно увеличатся. Ведь доступа специалистов не из России к ЗАЭС нет. Как нет и никаких гарантий, что россияне придерживаются четких правил работы на атомном объекте.

В-третьих, атаки на другие атомные объекты Украины - это доказательство полной несостоятельности МАГАТЭ. Наконец, можно ли ожидать защиты от организации, генеральный директор которой Рафаэль Гросси недавно летал в Москву, чтобы поздравить российского диктатора Владимира Путина с 70-летием компании "Росатом" (под эгидой которого и происходят попытки подключить ЗАЭС к российской энергосистеме).

Таким образом, россияне уже включили ядерный шантаж и будут пытаться еще усилить свои позиции в этом. В частности, создавая условия для ядерной опасности.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова