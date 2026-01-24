Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 25 января

Украина продолжает жить в условиях тотального дефицита электроэнергии.

В воскресенье, 25 января, во всех областях Украины будут действовать графики плановых отключений света. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго".

Энергетики традиционно напоминают, что вынуждены ограничивать подачу электрической энергии из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Конкретное время и объем применения отключений публикуют облэнерго в каждом регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – просят в "Укрэнерго".

Графики для Киева

Как сообщает компания ДТЭК, по всей столице действуют экстренные отключения. Самая сложная ситуация на левом берегу.

"Прежде всего пытаемся вернуть свет критической инфраструктуре. Повреждения большие, ремонты требуют времени. Враг системно бьет по ключевым энергообъектам города", - говорится в сообщении.

Учитывая это заявление, скорее всего, четких графиков почасовых отключений света в Киеве в воскресенье не будет.

Графики для Львовской области

Компания "Львовоблэнерго" опубликовала графики отключений света во Львовской области. Из них следует, что большинство потребителей региона будут отключать два раза в сутки. В совокупности дольше всего без света будет сидеть очередь 2.1 – 7 часов. Однако в целом в регионе будут действовать относительно мягкие графики, сразу несколько очередей не будут иметь света в общей сложности по 3,5 часа в сутки.

Материал будет дополняться...

Ситуация в энергосистеме

Как писал УНИАН, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Киеву понадобится не менее недели, чтобы вернуться к более или менее прогнозируемым графикам отключений электроэнергии после всех последних российских обстрелов, включая атаку в ночь на 24 января.

Самая сложная ситуация со светом в настоящее время наблюдается на Левом берегу столицы и в Оболони из-за значительных повреждений объектов распределительной сети. Российские атаки снова были направлены по ТЭЦ и ключевым высоковольтным узлам Киева.

