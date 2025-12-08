Во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры для ограничения потребления электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений вводятся с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей. Для промышленных потребителей также круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться и посоветовали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Отключение света – другие новости
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут применяться всю зиму. По оптимистическому сценарию их могут отменить в апреле.
Сегодня, 8 декабря, в ряде областей Украины введены экстренные отключения. Причиной усиления ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак, сообщили в "Укрэнерго".
Отмечается, что энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения, и аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.