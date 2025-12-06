РФ ударила по энергетике 8 областей: где тяжелее всего со светом

Как отметили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы происходят там, где позволяет ситуация с безопасностью.

В ночь с 5 на 6 декабря РФ массированно атаковала ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру в 8 областях, в результате чего обесточены потребители в 6 областях, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что враг ударил дронами и ракетами по энергетическим объектам в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго также напомнили, что во всех регионах Украины 6 декабря будут поочередно отключать свет. Также, до конца суток, промышленность и бизнес должны ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку действуют графики ограничения мощности

В энергетическом ведомстве также напомнили, что об изменениях в графиках отключений можно узнать на сайтах соответствующего облэнерго.

Воздушные удары РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря РФ нанесла очередной ракетно-дроновой удар по Украине. Среди целей врага был железнодорожный вокзал в Фастове. Как сообщили в ГСЧС, в городе в результате удара возникли пожары, есть разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Из-за разрушения железнодорожной станции "Укрзализныця" внесла изменения в график движения поездов.

Также под ударом врага были энергетические объекты. В частности, в результате удара по Одесской области тысячи людей остались без тепла и воды.

