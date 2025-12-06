В Украине срочно изменили графики отключений на 6 декабря: когда не будет света

Энергетики восстанавливают инфраструктуру после нового обстрела.

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки РФ по энергетике компания ДТЭК изменила графики отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, увеличив количество часов без света.

Обновленный график для Киева

В столице подавляющее большинство подчиненных потребителей теперь будут выключать дважды, в течение суток. В целом жители столицы будут без света 6 декабря от 3,5 до 8,5 часов.

Видео дня

Обновленный график для Киевской области

Как и в столице на Киевщине часов без света, для большинства потребителей кроме одной подчерги стало меньше. Согласно обновленному графику, жители столичной области будут сидеть без света, в зависимости от очереди, 3,5-8,5 часов.

Обновленный график для Днепропетровщины

На Днепропетровщине, согласно обновленному графику почти все потребители, в течение суток дважды будут оставаться без света, а в двух очередях, даже трижды. В зависимости от очереди жители Днепра и области 6 декабря будут без света 4,5-11 часов.

Обновленный график для Одесской области

После ракетного удара "улучшение" со светом пришло и в Одесскую область, что и неудивительно, учитывая удар по энергообъекту в регионе. Количество очередей потребителей, где свет будут выключать только раз уменьшилось. В общем, до конца дня жители Одессы и области будут без света 3,5-9,5 часов.

Атаки РФ на энергетику

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря РФ нанесла удар по энергетическим объектам 8 областей, оставив без света часть потребителей в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В Одессе враг в очередной раз атаковал порт и энергообъект. Часть портовой инфраструктуры, в результате атаки обесточена - операторы перешли на резервное питание от генераторов.

Отключения света могут остаться с нами и после завершения боевых действий. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что полное восстановление энергосистемы Украины может занять до 8 лет уже после завершения боевых действий. До этого момента он не исключает, что отключения света в домах украинцев могут быть как летом, так и зимой, в пиковые температуры.

Вас также могут заинтересовать новости: