Трамп может отодвинуть Украину из-за Ирана: Politico раскрыло последствия

Европа опасается, что отвлечение США спровоцирует потерю интереса к тому, чтобы подтолкнуть Путина к миру. К тому же США истощает запасы ракет, в которых Украина отчаянно нуждается.

Европа вскоре может обнаружить нечто худшее - она перестанет быть объектом его внимания президента США Дональда Трампа.

Как пишет издание Politico, поскольку операция Трампа против Ирана является приоритетной задачей для планировщиков Пентагона и Белого дома, европейские чиновники опасаются, что он потеряет интерес к прекращению войны России против Украины.

Что будет, если США втянутся в войну

"Последствия, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия, необходимого для отражения ежедневных российских ракетных ударов, потому что американские войска используют его в больших количествах против Ирана", - отметило издание.

Трамп анонсировал, что война против Ирана продлится 4 недели, но отметил, что готов к тому, что она затянется. Некоторые аналитики предупредили, что она может перерасти в более масштабный конфликт, из которого США будет трудно выйти.

Эд Арнольд из аналитического центра по вопросам обороны Королевского института объединенных служб в Лондоне задался вопросом о том, как теперь заставить Трампа проводить политику или возобновлять усилия по сдерживанию России в Украине, если он только что открыл еще один фронт в потенциальной войне?

Что будет с Украиной

Издание ометило, что еще до начала воздушных ударов США по Ирану официальные лица в Вашингтоне выражали опасения, что такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать США более уязвимыми.

Этот аргумент, как допустило издание, будет звучать все громче и может подтолкнуть Белый дом к тому, чтобы он отдал приоритет пополнению собственных запасов в ущерб предоставлению ракет для продажи Украине, предупредил высокопоставленный представитель европейского правительства на условиях анонимности:

"Значительная часть огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты, была израсходована. США нужно пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине будет меньше чего покупать"

Отсутствие готовых поставок

Правительства европейских стран также не имеют готовых запасов средств ПВО и отдают приоритет развитию своих возможностей, чтобы стать более самодостаточными, а также внести больший вклад в развитие Украины. Но эти усилия займут годы, считают журналисты.

Зеленский сказал, что "слишком рано" говорить о том, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на поставки оружия в Украину.

Переговоры продолжаются

На первый взгляд, Трамп по-прежнему привержен поиску решения российско-украинской войны. Его посланники Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер продолжают переговоры со Украиной и Россией.

Но сам Трамп уже предупреждал, что однажды у него может закончиться терпение, и он "отступит" от попыток помочь в достижении мира. П рссийский диктатор Владимир Путин, похоже, ждет этого и не спешит заключать мировое соглашение.

Долгосрочная стратегия, при поддержке союзников, включая Китай, Северную Корею и Иран, в некотором смысле помогла Путину. В то время как Трамп, вернувшийся в Белый дом, прекратил финансирование Украины и временно приостановил обмен разведданными.

"Будет сложно поддерживать необходимый уровень. Еще до войны с Ираном американцы проявляли меньший интерес и теряли терпение к Украине", - прокомментировал ситуацию европейский дипломат.

Дипломат сказал, что Трамп может потерять фокус на мирных переговорах, но добавил: "А к чему они вообще вели?"

Первые последствия для Украины

Первые ощутимые последствия иранского кризиса для Украины уже ощущаются - на заявке страны на вступление в Евросоюз. На этой неделе на Кипре Евросоюз должен был представить Украине подробную информацию о шагах, которые ей нужно сделать на пути к членству.

Но после того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на Кипре, встреча была отложена.

"Эта задержка стала еще одним разочарованием для Киева, поскольку в конце 2025 года ЕС не смог достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины, а затем не смог завершить оформление столь необходимого кредита на сумму 90 млрд евро, который был обещан вместо этого. Без срочного нового финансирования Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем месяце", - констатировало издание.

ЕС планирует перенести встречу и как можно скорее передать Украине оставшиеся документы для переговоров о вступлении, сообщил европейский дипломат, знакомый с планами:

"Важно не терять темп. Мы не хотим, чтобы ситуация на Ближнем Востоке повлияла на это".

Ситуация с Ираном

США при поддержке Израиля 28 февраля нанесли удары по Ирану, в результате которых было ликвидировано практически все высшее руководство страны, в том числе аятолла Хаменеи.

После этого Трамп рассказал, что операция США в Иране займет примерно 4 недели. А в свежем заявлении госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди. Он подчеркнул, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

