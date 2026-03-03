Деревья могут 'искрить' во время грозы: ученые впервые заметили уникальное явление

По словам ученых, вместо одного удара молнии леса могут подвергаться тысячам едва заметных электрических вспышек.

Молния является самой впечатляющей электрической силой во время грозы, но она может быть не единственной, которая затрагивает кроны деревьев. Об этом пишет Earth.

В ходе исследования ученые под руководством метеоролога Патрика Макфарланда из Университета штата Пенсильвания впервые наблюдали, как листья деревьев производят слабые электрические искры во время активных гроз. Это свидетельствует о том, что кроны деревьев могут выделять в воздух крошечные токи.

По словам ученых, вместо одного удара молнии леса могут подвергаться тысячам едва заметных электрических вспышек. Это почти невидимые разряды, которые могут изменять поверхность листьев и влиять на химический состав воздуха в данной местности.

С помощью ультрафиолетовой камеры, установленной на фургоне, ученые отслеживали всплески коронного разряда, перескакивающие по кончикам листьев, когда над ними проносились грозы. Они зафиксировали повторяющиеся вспышки во время нескольких гроз и на разных породах деревьев, что позволяет предположить, что этот тихий обмен между небом и кронами деревьев может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Где появляется электрические искры

Ученые поделились, что в ходе исследования они наблюдали за тем, как одна летняя гроза влияет на деревья. В течение 90 минут ультрафиолетовая камера оставалась зафиксированной на трех ветвях дерева.

За этот период исследователи зафиксировали 41 отдельный всплеск коронного разряда, которые вспыхивали на острых кончиках листьев. Некоторые вспышки длились до трех секунд, а свечение часто перескакивало с одного края листа на другой.

"Эти явления действительно происходят. Мы их видели. Теперь мы знаем, что они существуют", - заявил Макфарланд.

Что вызывает это явление

В издании напомнили, что высоко в грозовом облаке положительные и отрицательные заряды расходятся, а земля внизу начинает накапливать противоположный заряд. Ученые рассказали, что этот накопленный заряд движется через корни и ствол дерева к самым высоким точкам, а затем концентрируется на кончиках листьев, где воздух начинает проводить электричество.

Более того, несмотря на то, что разряд остается холодным и локализованным и не разрушает дерево, он все же может изменить поверхность листьев.

Что ученые собираются делать дальше

Ученые заявили, что теперь они могут выйти за рамки доказательства концепции и начать отслеживать, как часто коронные разряды появляются в разных лесах и как листья реагируют на них в последующие дни. Объединившись с экологами, Макфарланд и его команда надеются сопоставить ультрафиолетовые съемки с подробными исследованиями листьев, которые отслеживают повреждения поверхности и обезвоживание после штормов.

Установка датчиков воздуха вблизи верхушек деревьев может показать, насколько сильным становится каждый химический всплеск, а данные о штормах могут помочь связать явления коронных разрядов с конкретными облачными образованиями.

