Может загореться в любой момент: что делать, если вздулся аккумулятор в телефоне

Проблема встречается не так уж редко и может быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Если вы заметили, что аккумулятор вашего Android-телефона начал вздуться, это может быть куда серьезнее чем кажется на первый взгляд. Пользователям важно действовать быстро и осторожно, пишет BGR.

Вздутие батареи происходит из-за накопления газов внутри литий-ионного элемента питания. Обычно это связано с перегревом, естественным износом, использованием некачественной зарядки или механическими повреждениями. Иногда первым признаком становится слегка отходящий экран или задняя крышка, которые будто приподнимаются изнутри.

Главное, что нужно понимать: вздутая батарея – это потенциальная угроза возгорания. Продолжать пользоваться таким смартфоном или ставить его на зарядку крайне опасно. Если вы заметили деформацию корпуса, лучше сразу выключить девайс и больше его не включать.

Специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно вскрывать смартфон или "прокалывать" аккумулятор. Поврежденная литий-ионная батарея может загореться даже при незначительном воздействии. Лучше сразу обратиться в официальный сервисный центр или к профессиональным мастерам, которые смогут безопасно заменить аккумулятор и утилизировать старый.

А пока вы в поисках сервиса, вздутый смартфон стоит хранить на негорючей поверхности, например, в металлической емкости или на керамической плитке, и держать его как можно дальше от материалов, которые легко воспламеняются.

Как узнать, вздулась ли батарея телефона

Самый заметный симптом – деформация корпуса. Экран может начать слегка отходить от задней рамки, задняя крышка – приподниматься, а сам смартфон – выглядеть "раздутым". Иногда устройство начинает шататься на столе из-за того, что корпус стал неровным.

Также стоит обратить внимание на следующие признаки:

кнопки нажимаются хуже или заедают;

дисплей частично отклеился;

корпус скрипит при нажатии;

смартфон стал необычно толстым;

аккумулятор быстро разряжается или сильно нагревается.

Иногда вздутие можно почувствовать легким нажатием на заднюю панель – она может слегка пружинить. Но давить сильно нельзя: поврежденный литий-ионный аккумулятор может быть опасен.

Чтобы снизить риск подобных проблем в будущем, очень важно использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, не перегревать смартфон и не держать его постоянно подключенным к сети.

Со временем любая батарея изнашивается, поэтому при заметном снижении автономности лучше заранее задуматься о замене, не дожидаясь вздутия.

