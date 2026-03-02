Может загореться в любой момент: что делать, если вздулся аккумулятор в телефоне

Если вы заметили, что аккумулятор вашего Android-телефона начал вздуться, это может быть куда серьезнее чем кажется на первый взгляд. Пользователям важно действовать быстро и осторожно, пишет BGR.
Вздутие батареи происходит из-за накопления газов внутри литий-ионного элемента питания. Обычно это связано с перегревом, естественным износом, использованием некачественной зарядки или механическими повреждениями. Иногда первым признаком становится слегка отходящий экран или задняя крышка, которые будто приподнимаются изнутри.
Главное, что нужно понимать: вздутая батарея – это потенциальная угроза возгорания. Продолжать пользоваться таким смартфоном или ставить его на зарядку крайне опасно. Если вы заметили деформацию корпуса, лучше сразу выключить девайс и больше его не включать.
Специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно вскрывать смартфон или "прокалывать" аккумулятор. Поврежденная литий-ионная батарея может загореться даже при незначительном воздействии. Лучше сразу обратиться в официальный сервисный центр или к профессиональным мастерам, которые смогут безопасно заменить аккумулятор и утилизировать старый.
А пока вы в поисках сервиса, вздутый смартфон стоит хранить на негорючей поверхности, например, в металлической емкости или на керамической плитке, и держать его как можно дальше от материалов, которые легко воспламеняются.
Как узнать, вздулась ли батарея телефона
Самый заметный симптом – деформация корпуса. Экран может начать слегка отходить от задней рамки, задняя крышка – приподниматься, а сам смартфон – выглядеть "раздутым". Иногда устройство начинает шататься на столе из-за того, что корпус стал неровным.
Также стоит обратить внимание на следующие признаки:
- кнопки нажимаются хуже или заедают;
- дисплей частично отклеился;
- корпус скрипит при нажатии;
- смартфон стал необычно толстым;
- аккумулятор быстро разряжается или сильно нагревается.
Иногда вздутие можно почувствовать легким нажатием на заднюю панель – она может слегка пружинить. Но давить сильно нельзя: поврежденный литий-ионный аккумулятор может быть опасен.
Чтобы снизить риск подобных проблем в будущем, очень важно использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, не перегревать смартфон и не держать его постоянно подключенным к сети.
Со временем любая батарея изнашивается, поэтому при заметном снижении автономности лучше заранее задуматься о замене, не дожидаясь вздутия.
