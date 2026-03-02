Страны Ближнего Востока не выдерживают атаки 'Шахедов', как это удается Украине, - Зеленский

Мир не был готов к высокотехнологичной войне с одновременным запуском большого количества таких дронов, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вызовах, которые возникают при интенсивном запуске ударных дронов типа "Шахед". Страны Ближнего Востока на фоне войны в Персидском заливе и в Иране не готовились к таким атакам, которые сегодня выдерживает Украина в войне с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

В частности, глава государства ответил, может ли он констатировать, что мир не был готов к новой тактической войне, учитывая то, как иранские ударные дроны типа "Шахед" сейчас на Ближнем Востоке попадают в небоскребы, отели и т.д.

Видео дня

"Мир не был готов, мы об этом говорили", - подчеркнул Зеленский.

В частности, как отметил президент, неготовность мира еще была подтверждена во время единичных залетов дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и некоторых других стран.

"Сейчас мы видим с вами массированную атаку. Об этом мы говорили - мир не готов. Никакие системы ПВО "Петриот", даже с таким количеством дивизионов, которые есть на Ближнем Востоке, - они не выдерживают того количества "Шахедов", которое выдерживает сегодня Украина. Почему? Потому что 300-500 (ударных дронов) - это просто невозможно. Нет столько ракет. Да, на складах. Ближний Восток - они богатые страны. На складах у них много есть, но все это много заканчивается", - сказал президент.

При этом, как отметил глава государства, известно, что противоракетных ракет PAC-3 для "Петриотов" производится в Соединенных Штатах 50-60 единиц в месяц. США являются крупнейшим основным производителем этих ракет.

"Поэтому это серьезный вызов. Нужно другое оружие. Нужно знать, как авиация борется против дронов - это опыт, который есть у украинцев. Нужно иметь мобильные огневые группы. Нужно иметь дроны-перехватчики, соответствующие системы", - сказал президент.

Он отметил, что нужно обновлять средства радиоэлектронной борьбы.

"Кто будет в мирное время, в соответствующих странах, о которых мы говорим, - кто будет каждые полгода менять РЭБы? Никто не будет. Безусловно, сегодня они работают, а через полгода - новые технологии, и они уже не работают. Большой вызов", - подчеркнул Зеленский.

Опыт Украины для Ближнего Востока

Также президент заявил, что Украина готова уничтожать дроны на Ближнем Востоке, если лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о перемирии.

"Ближний Восток имеет тесные экономические отношения с Российской Федерацией. И имеет влияние. Если они дадут сигнал России о прекращении огня на какое-то время - месяц, два месяца, мы можем тогда отправить наших специалистов защитить гражданское население", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: