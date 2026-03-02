'Свиньи не хотят расставаться с корытом': Медведев в ярости из-за нападения США на Иран

Также Медведев обвинил Европу в слабой реакции на действия США и Израиля.

Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев сделал ряд провокационных заявлений о военной операции США и Израиля против Ирана. По его словам, скоро может начаться Третья мировая война, если президент США Дональд Трамп продолжит свой курс. Его слова цитируют росСМИ.

"Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, Третья мировая несомненно начнется. И триггером может стать любое событие. Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом", - сказал Медведев.

По словам бывшего президента РФ, Иран обязательно ответит США и Израилю.

"То, что иранцы не ответили пока слишком серьезно, значит, что у них не так много возможностей. Но они умеют ждать, это древняя цивилизация", - добавил он.

Также Медведев считает, что Трамп "совершает грубейшую ошибку, которая поставила всех американцев под потенциальный удар". Он заверил, что Иран якобы будет "добиваться создания ядерного оружия с утроенной энергией".

Кроме того, бывший президент выразил обеспокоенность, что после ситуации в Иране "кто-то из западных стран может так же решить проблему с непокорной Москвой".

"Никаких волшебных лекарств от действий махровых идиотов и клинических ублюдков нет и быть не может", - добавил он.

Также Медведев обвинил Европу в слабой реакции на действия США и Израиля.

"Лизоблюдство и мерзость. Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской "желтой росы" прямо в глаза", - сказал он.

В Пентагоне намекнули на затяжную войну против Ирана

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на совместной пресс-конференции с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне заявил, что военная операция США в Иране "Эпическая ярость" не закончится быстро. По его словам, достижение военных целей займет некоторое время, а в некоторых случаях будет сложной и тяжелой работой.

Также Кейн заявил, что США ожидают дополнительных потерь в ходе операции, но стремятся минимизировать их.

