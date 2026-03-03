В подземных водных массивах Земли может скрываться бурная жизнь

Ученые обнаружили, что химические реакции в горных породах генерируют значительное количество водорода.

Глубоко под поверхностью Земли процветает жизнь, способы существования которой мы только начинаем понимать. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что большая часть её - это всего лишь микроорганизмы, однако генетическое разнообразие этих подземных организмов может соперничать, а то и превосходить, разнообразие жизни на поверхности.

Некоторые из самых необычных экосистем могут существовать в тандеме с древней водой, запертой на километры под землёй в трещинах докембрийских щитовых пород. Эта геология относится к самому раннему периоду истории Земли, задолго до того, как континенты трансформировались и сместились в своё нынешнее положение.

В исследовании учёные обнаружили 19 шахт в Канаде, Южной Африке и Финляндии, в которых находилась богатая водородом вода, запертая в докембрийской континентальной литосфере. На одном из этих участков, на глубине почти 3 километров в шахте недалеко от канадского города Тимминс, была обнаружена самая древняя из когда-либо найденных жидких вод, изолированных в течение 1,5-2,64 миллиарда лет.

Важно, что эти доисторические воды могли поддерживать подземную жизнь. Ученые обнаружили, что химические реакции в горных породах генерируют значительное количество водорода, обеспечивая необходимую энергию для микробных сообществ. В статье сказано:

"Один из процессов, называемый радиолитическим разложением, расщепляет молекулы воды на водород при воздействии естественного излучения. Другой процесс, серпентинизация, представляет собой химическую реакцию, в которой некоторые минералы в древних породах изменяются, производя при этом водород".

Особенности образований

Поскольку докембрийские породы составляют более 70 процентов земной коры, эти среды могут быть не такими редкими, как кажется на первый взгляд. Геохимик Барбара Шервуд Лоллар ранее описывала эти среды как "спящего гиганта, огромную область, которая теперь обнаружена как источник потенциальной энергии для жизни". Она сказала:

"Это представляет собой квантовый сдвиг в нашем понимании общего объема земной коры, который может быть обитаемым".

Отмечается, что становится все более очевидным, что подземные среды содержат множество хемолитотрофных - то есть "поедающих камни" - организмов, подобных тем, которые обнаружены в гидротермальных источниках в океанах Земли, где геотермально нагретые воды высвобождаются из трещин на морском дне. Если жизнь существует где-либо еще в Солнечной системе, она может использовать аналогичный процесс для получения энергии.

"Если древние породы Земли производят такое количество водорода, возможно, аналогичные процессы происходят и на Марсе", - добавила Шервуд Лоллар.

Исследования также показали, что недра Земли могут содержать в три раза больше воды, чем все океаны на нашей поверхности. Однако она находится не в жидком состоянии, льду или паре. Вместо этого, под воздействием сильного нагрева и давления, оно оказалось запертым внутри молекулярной структуры минералов.

"Хотя жизнь, насколько нам известно, не смогла бы использовать этот ресурс, это доказывает, что Земля действительно является водной планетой во всех смыслах этого слова", - сказано в статье.

Самая древняя вода в мире

В 2013 году в глубине канадской шахты геологи обнаружили трещину, содержащую самую древнюю известную воду на Земле. Скрытая почти в 3 километрах под поверхностью, эта вода была запечатана около 2,64 миллиарда лет назад.

