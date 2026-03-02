Два иранских дрона 'остановили' ключевого производителя сжиженного газа, - Reuters

Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США.

2 марта 2026 года Катар остановил производство сжиженного природного газа после того, как два иранских дрона нанесли удар по энергетическим объектам государственной компании QatarEnergy.

Об этом сообщает Reuters. Журналисты отмечают, что Катар обеспечивает примерно 20% мирового спроса на сжиженный газ и играет важную роль в сбалансировании потребностей азиатского и европейского рынков. Страна является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США.

Волна атак на Ближнем Востоке, которая продолжается третий день, также "привела к остановке большей части добычи нефти в Иракском Курдистане и закрытию нескольких крупных израильских газовых месторождений, что ограничило экспорт в Египет".

Кроме того, по данным источника Reuters, после удара дрона остановился крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод. Отмечается, что это была мера предосторожности.

Источник журналистов уточняет, что нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura государственной Saudi Aramco имеет мощность в 550 тысяч баррелей в сутки. Он является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.

Обострение на Ближнем Востоке

После атак вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор. Это уже нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу производство нефти.

Из-за фактического перекрытия контролируемого Ираном Ормузского пролива, по состоянию на 10:30 по киевскому времени цена нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

Впрочем, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки "разбивают Иран в пух и прах", однако "большая волна" атак еще впереди.

