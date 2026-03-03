Магнитные бури 3 марта: землян ждет редкое затишье (график)

Солнце удивило ученых редким отсутствием активности.

Солнце в последние дни затихло, сильных вспышек, напрвывленных на нашу планету, не происходило. Благодаря этого сегодня и в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Более того, магнитное поле Земли, как ожидается, будет находить в абсолютно спокойном состоянии.

По словам ученых, скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне, и не ожидается какого-либо значительного увеличения в течение ближайших дней.

Ожидается, что геомагнитное поле останется спокойным и в течение 4-5 марта.

Солнце начинает успокаиваться - что известно

На Солнце под конц февраля впервые с 2022 года не зафиксировали ни одного пятна – последний раз его диск был полностью "чистым" 8 июня 2022 года, более 1 355 дней назад. Это может указывать на постепенный переход текущего солнечного цикла к более спокойной фазе.

Солнечные пятна – это тёмные и более холодные области, возникающие из-за мощных магнитных полей. При их разрыве происходят вспышки и выбросы корональной массы, которые способны вызывать геомагнитные бури на Земле.

Активность звезды меняется примерно каждые 11 лет. Пик 25-го цикла пришёлся на 2024 год. Нынешнее "затишье" длилось всего два дня – уже 24 февраля появилась новая активная область. Учёные подчёркивают: говорить о начале длительного минимума пока рано, он ожидается не раньше 2030 года.

