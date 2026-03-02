'Следующая фаза будет более жестокой': в США раскрыли цели военной операции в Иране

Госсекретарь США сказал, что основные удары по Ирану еще впереди.

В Соединенных Штатах Америки раскрыли конкретные цели военной операции в Иране. В частности, Вашингтон хочет гарантировать, что ближневосточная страна никогда не получит ядерное оружие.

Соответствующее заявление сделала в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, также США стремятся к полному уничтожению ракетного арсенала Ирана и ликвидации всей ракетной промышленности страны.

Среди других целей Америки Левитт выделила следующие:

Видео дня

Уничтожение военно-морского флота Ирана.

Лишение подконтрольных Ирану группировок возможности дестабилизировать регион и атаковать американские силы.

Конец изготовлению самодельных взрывных устройств, которые стали причиной гибели тысяч американцев.

Предотвращение угрозы со стороны "режима и его террористических лидеров" для Америки и основных интересов национальной безопасности США.

Она напомнила, что за время операции "Эпическая ярость" уже было ликвидировано 49 высших руководителей Ирана. Среди них и верховный лидер Али Хаменеи.

"В конце концов, хотя операция "Полуночный молот" (удары США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, – ред.) и уничтожила основные ядерные объекты Ирана, режим был полностью предан восстановлению своей ядерной программы и отказался заключить соглашение, несмотря на месяцы интенсивных переговоров и добросовестных усилий ведущих переговорщиков президента Трампа", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Операция США в Иране: основные удары еще впереди

Между тем госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой заявил, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди. Он подчеркнул, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

"У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько нужно для достижения этих целей, и мы их достигнем. Мир станет более безопасным местом, когда мы завершим эту операцию", – отметил Рубио.

По словам госсекретаря США, ключевая миссия заключается в уничтожении баллистических ракет Ирана и и возможностей их производства. Кроме того, Штаты хотят устранить угрозу, которую представляет для мирового судоходства военно-морской флот ближневосточной страны.

"Тем не менее, мы не будем против – мы не будем расстроены – и надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и создать новое будущее для своей страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным", – добавил он.

Боевые действия на Ближнем Востоке – другие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные "разбивают Иран в пух и прах". По его словам, Штаты немного опережают график операции. В то же время удары Ирана по другим странам региона американский лидер назвал "самой большой неожиданностью".

В одном из комментариев СМИ Трамп сказал, что не исключает отправки наземных войск США в Иран, если это будет необходимо.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь Ближнему Востоку в отражении атак иранских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: