В США нашли 1000-летнюю скалу, покрытую неизвестными следами: что с ней произошло

Сначала кажется, что это место выглядит как обычный валун, лежащий в лесу.

В восточной части штата Огайо находится огромный песчаный валун, на котором зафиксировано более сотни древних следов, происхождение которых остается неизвестным. Объект под названием "Петроглиф Барнсвилля" на протяжении многих поколений привлекает археологов, местных жителей и даже сторонников теорий заговора. Однако его создатели и назначение до сих пор остаются предметом дискуссий. Об этом пишет Daily Galaxy.

Скала, которую местные жители часто называют "Скалой следов", покрыта отпечатками животных, человеческими лицами, змеями и абстрактными формами. Некоторые высечки до сих пор остаются четкими, однако другие со временем выцвели или были повреждены.

Кто на самом деле высек эти следы?

Ученые давно интересуются, кто высек эти изображения на песчанике. Некоторые ранние эксперты приписывали эту работу культуре Адена, которая жила в этом регионе с 500 г. до н. э. до примерно 300 г. н. э.

Эта интерпретация изменилась после сравнения с другими региональными памятниками. По словам эксперта по петроглифам Джеймса Л. Сваугера, многие следы очень похожи на те, что были найдены в Пенсильвании и Западной Вирджинии, и связаны с культурой Мононгахела, которая была активна в долине Огайо около 1200 года н. э. Сходство включает стилистические элементы, которые встречаются во многих памятниках Верхней долины Огайо", - отметили в Daily Galaxy.

Также есть доказательства, указывающие на влияние народа оджибве. Однако исследователи сходятся в одном - резьбы были созданы коренными народами и были преднамеренными как по исполнению, так и по размещению.

Что остается видимым на скале?

Сначала кажется, что это место выглядит как обычный валун, лежащий в лесу. При ближайшем рассмотрении можно увидеть более 100 зафиксированных резьб. В то же время Columbus Navigator описал, что на этом месте можно увидеть следы медведей, оленей, птиц, людей, змей, сложные спирали и вырезанные лица. В то же время некоторые изображения напоминают растянутые шкуры животных.

"Знаете ли вы? Петроглиф Барнсвилля - это известное место с петроглифами, расположенное примерно в трех милях к юго-западу от деревни Барнсвилля. Петроглифы известны как археологам, так и широкой общественности с 1850-х годов или даже раньше", - говорится в сообщении туристического бюро округа Белмонт в Facebook.

Исчезающие следы и борьба за их сохранение

Камням не удалось избежать повреждений. После 1984 года бывший землевладелец закрасил многие из этих рисунков черной краской, что изменило их вид и сделало невозможным будущее радиоуглеродное датирование.

"Потери выходят за пределы поверхностных повреждений. Один из высеченных валунов был похищен в начале 20 века людьми, которые выдавали себя за сотрудников музея, и так и не был найден. Другие высеченные камни были либо украдены, либо уничтожены естественными процессами", - отметили в издании.

Другие интересные находки

