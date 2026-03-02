Вместо операторов дронов студенты чаще всего становятся штурмовиками.

Российские вузы превратились в вербовочные пункты для привлечения молодежи в ряды вооруженных сил. Администрации университетов получили от Кремля жесткие квоты на количество контрактников среди студентов дневной формы обучения, пишет издание Military.

Поскольку ресурс заключенных исчерпан, Кремль изменил стратегию и теперь набирает молодежь. По данным журналистов издания, ректоры и деканы стали частью военной машины. Они лично отвечают за выполнение планов Минобороны РФ, и программа набора работает в более чем 50 регионах РФ.

Основной приманкой являются деньги. Студентам предлагают большие суммы за подписание контракта - по несколько миллионов рублей. Для молодежи из бедных провинций это дает как шанс на достойную жизнь, отмечает издание.

В чем подвох в обещаниях Минобороны РФ

Студентам обещают модную профессию операторов дронов - это позволяет не так сильно рисковать. Однако мало кто читает огромный контракт, в котором сказано, что студент должен пройти испытательный срок, после чего будет принято решение, будет ли он оператором дрона. Конечно, в случае неудачи студента из армии не отпустят, а направят на другую должность: чаще всего он станет штурмовиком.

Тех, кто не ведется на деньги и уловки, начинают "ломать". Университеты используют методы шантажа и угрожают отчислением. В колледжах Новосибирска руководство открыто унижает несогласных: их называют трусами.

Студентов с академической задолженностью вызывают на "профилактические беседы". Выбор дают короткий: либо немедленная армия через отчисление, либо "добровольный" контракт. Например, в Плехановском университете в Москве и Дальневосточном федеральном университете этот процесс поставили на конвейер, отмечает Military.

Ситуация с мобилизацией в РФ и потерями

Армия оккупантов испытывает нехватку личного состава. В Минобороны РФ предлагают законопроект, отменяющий некоторые ограничения на использование российских резервистов на фронте.

Это подтверждает и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он объясняет такие намерения большими потерями оккупантов РФ в Украине.

Потери армии РФ и продвижение в Украине негативно коррелируют с показателями Второй мировой войны. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что за тот же период времени у россиян в разы больше потерь и в десятки раз меньше эффективность.

