Президент рассказал о вызовах, которые вытекают из войны на Ближнем Востоке, и отметил положительный момент.

В связи с войной в Иране для Украины возникают некоторые дополнительные риски, отметил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента УНИАН.

Как пояснил президент, Россия не оказалась сильным союзником Ирана и реальным гарантом безопасности для этой страны. В этом, по его оценке, заключается положительный момент.

"Все поняли, что Россия не является гарантом безопасности и не является сильным союзником. Потому что это не первый раз: Сирия, а сейчас Иран. Мы видим, что никакой поддержки у Ирана нет. Возможно, они отдают обратно те или иные ракеты, или передают свое оружие. Думаю, ПВО россияне передают, хотя не знаю деталей", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, россияне не смогут серьезно помочь Ирану, потому что все российские войска, все боеспособные силы "находятся на нашей земле" и задействованы "в войне против нас".

"Это еще раз подчеркивает их ограниченность", - сказал президент.

Негативные факторы войны в Иране

Владимир Зеленский также отметил, что затяжная война несет риск значительных затрат ПВО: "Если будет долгая война, то у ближневосточных партнеров будет дефицит ПВО. Вы видите, что они используют ПВО против "Шахедов", - отметил президент.

Он добавил, что у иранцев может не хватить ракет и дронов для полного истощения систем ПВО союзников. Хотя расходы средств ПВО "очень велики".

"Что касается количества, это риски для нас. Никаких сигналов о сокращении программ пока мы не получили. Но мы сами можем понять, какие могут быть риски", - подчеркнул Зеленский.

Участие Украины в отражении атак Ирана

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина готова помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны, если лидеры арабских государств смогут договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о перемирии. Пока лидеры стран Ближнего Востока с таким запросом к Украине не обращались.

Вас также могут заинтересовать новости: