Ученый рассказал, почему лифты ненадолго заставляют вас чувствовать себя тяжелее или легче.

Лифты обладают странным свойством влиять на ощущение силы тяжести. Как только лифт резко мчится вверх, вы чувствуете это ногами. На секунду пол давит сильнее, чем обычно. Когда лифт замедляется, это давление спадает, и вы ненадолго чувствуете себя легче.

Если вы стоите на весах в лифте, который поднимается вверх, число подскакивает. Когда он замедляется и останавливается, число падает. Во время спуска происходит наоборот.

Что на самом деле происходит, ученый Мигель Моралес, профессор физики Вашингтонского университета в Сиэтле, рассказал Live Science.

Краткий ответ заключается в том, что вы можете чувствовать себя самым тяжелым в два момента: когда лифт начинает двигаться вверх и когда он замедляется в самом конце спуска.

Он объяснил, что в физике вес может относиться как минимум к трем связанным понятиям: вашей массе (сколько материи вы составляете), силе тяжести, которая вас тянет, или тому, насколько сильно веса под вами давят вверх. Когда человек просто стоит, эти три переменные одинаковы. Но как только лифт начинает ускоряться или замедляться, сумма меняется.

Конечно, масса человека никогда не меняется, что бы ни делал лифт. Гравитация вблизи поверхности Земли также остается практически неизменной между нижней и верхней частями здания. Что меняется, так это третье определение: насколько сильно веса толкают вверх. Именно этот толчок дает ощущение изменений.

Лифт ненадолго изменяет силу давления пола на вас. Когда лифт начинает подниматься, он также должен ускорять вас вверх. В типичном лифте здания это дополнительное ускорение может составлять около 1 метра в секунду в квадрате. Это примерно одна десятая силы тяжести Земли. Для человека, весящего 68 килограммов, это ненадолго добавит примерно 10% к показаниям весов. В этот момент весы могут показывать около 75 кг.

Как только лифт достигнет постоянной скорости, ускорение прекращается. Гравитация и движение вверх снова уравновешиваются, и шкала возвращается к нормальным показаниям, даже если вы все еще двигаетесь.

Наверху, когда лифт замедляется до остановки, происходит обратное. Даже если вы все еще движетесь вверх, лифт должен немного ускориться вниз, чтобы замедлить вас. Сила тяжести не изменилась. Но поскольку лифт теперь ускоряется вниз, верхнему этажу не нужно так сильно давить вверх, чтобы контролировать ваше движение. С меньшим давлением вверх (нормальная сила) показатели шкалы уменьшаются.

Та же схема повторяется и на пути вниз. Когда лифт разгоняется вниз, вы чувствуете себя легче, потому что пол толкается вверх меньше, чем обычно. Но когда он приближается к низу и замедляется до остановки, ускорение снова меняется вверх, из-за чего вы снова чувствуете себя тяжелыми.

Потеря гравитации на Земле

Напомним, что в социальных сетях активно обсуждают конспирологическую теорию о том, что 12 августа 2026 года Земля на семь секунд потеряет гравитацию. Авторы рассказывают, что причиной якобы станут две черные дыры и их гравитационные волны. В этот момент, пишут они, все незакрепленные вещи и предметы, а также живые организмы подскочат вверх.

