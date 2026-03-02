Трамп начал военную операцию в Иране без плана дальнейших действий, - WP

Представители служб безопасности на Ближнем Востоке и в Европе выразили опасения, что действия США могут нарушить мировую торговлю и привести к асимметричным террористическим атакам.

Спустя всего несколько часов после начала военных ударов по Ирану США оказались в знакомой, но неприятной ситуации: быстрое устранение глобального врага, но с последствиями, которые, как показывает история, будет трудно преодолеть, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что убийство аятоллы Али Хаменеи стало последним в серии устранения или поражения ярых врагов США за рубежом после свержения Талибана в 2001 году, свержения Саддама Хусейна в Ираке двумя годами позже, свержения Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году и захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро всего два месяца назад.

"Соединенные Штаты часто следовали за такими триумфальными моментами попытками заполнить пустоту – развертывая тысячи военных, тратя миллиарды долларов, стремясь поддержать молодую демократию или, в случае с Венесуэлой, оставляя у власти правительство, лишенное руководства", – говорится в публикации.

Как считает издание, эти усилия в основном принесли разочарование, поскольку эти страны продолжают раздирать конфликты. Их вряд ли можно назвать надежными союзниками США.

В статье есть предположение, что президент США Дональд Трамп придерживается кардинально иного подхода к Ирану, давая понять, что не намерен использовать американские войска для управления страной.

Вместо этого глава Белого дома пытался возложить ответственность на население Ирана.

"Когда мы закончим, захватите власть в вашей стране. Она будет вашей. Это, вероятно, будет ваша единственная возможность за многие поколения", - сказал Трамп в субботу, 28 февраля.

Издание подчеркивает, что склонность Трампа сначала бомбить, а затем умыть руки от того, что будет дальше в Иране, вызвала беспокойство у союзников США.

Представители служб безопасности на Ближнем Востоке и в Европе выразили опасения, что действия США могут нарушить мировую торговлю и привести к асимметричным террористическим атакам в ответ – и все это без уверенности, что оставшиеся исламские радикалы не сохранят в конечном итоге свою власть.

Сенатор Линдси Грэм, который является давним сторонником Трампа, заявил, что США не нужно разрабатывать никакого плана.

"Это не моя работа, это не работа президента – выбирать или даже поддерживать новое правительство в Иране. В "новом Иране", будь то клерикальная или представительная демократия, наша цель – убедиться, что он не станет крупнейшим государством-спонсором терроризма. Это будет победой для нас", – сказал он в эфире программы NBC News "Meet the Press".

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, перед началом ударов по Ирану ЦРУ рассмотрело несколько сценариев развития событий после ухода Хаменеи.

По мнению аналитиков, Исламская революционная гвардия, элитные вооруженные силы, подчиняющиеся непосредственно аятолле, будут иметь наилучшие шансы захватить власть.

Что касается оппозиции в Иране, то у нее нет четкого лидера, поэтому была меньшая вероятность, что власть правительства будет у них, ведь с 1979 года Ираном правят теократы, наблюдающие за номинальной демократией.

"Западные представители спецслужб предупредили, что Иран – страна размером с Францию, Германию, Италию и Великобританию вместе взятые – может столкнуться с годами внутренних конфликтов между шиитами, которые составляют большинство из 90 миллионов населения страны, а также курдскими и белуджскими группировками", – сообщило издание.

В статье говорится, что Трамп заявил о готовности вести переговоры с временным правящим советом, о создании которого было объявлено в Тегеране после смерти Хаменеи, но при условии, что Иран не намерен возобновлять ядерную программу и программу создания баллистических ракет. В США считают, что они должны быть вообще ликвидированы.

"Ощутимое отсутствие у Трампа планов на постконфликтный период контрастирует с крупными военными миссиями США последних десятилетий, которые часто сопровождались подробными – хотя и в конечном итоге бесполезными – планами внедрения демократии в государствах, где правили автократы", - отметило издание.

Отмечается, что во время предвыборной кампании Трамп выступал против дорогостоящих войн США за рубежом, но теперь он возглавил две военные кампании, направленные на смену режима за два месяца – ночной захват Мадуро в начале января и смерть Хаменеи и других иранских лидеров.

