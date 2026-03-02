Почему иногда чай получается невкусным и как это исправить: объяснение эксперта

По словам специалиста, проблема начинается тогда, когда вы открываете кран, чтобы наполнить чайник.

Для многих людей чай является важной частью жизни. Независимо от того, какой именно чай вам нравится, ничто так не поднимает настроение, как согревающий напиток. Однако, как пишет The Mirror, нет ничего более досадного, чем плохая чашка чая, а чаще всего настоящий виновник этого - ваш чайник.

В то же время управляющий директор и специалист по водоочистке в WaterCare Эндрю Сларк объяснил, как один простой способ может полностью изменить вкус вашего чая.

Эксперт подчеркнул, что проблема начинается тогда, когда вы открываете кран, чтобы наполнить чайник.

"Водопроводная вода часто содержит хлор и хлорамин, чтобы сделать ее безопасной для питья, а также минералы, такие как кальций и магний. Эта комбинация может создать горький или слегка металлический привкус, который маскирует нежный аромат листьев", - отметил он.

Как сообщает Express, для тех, кто живет в районах с жесткой водой, следы кальция и магния, содержащиеся в воде, могут добавить "меловой привкус", который перебивает более тонкие ароматы.

"Вот почему трата дополнительных средств на чайные пакетики премиум-класса не будет иметь никакого значения - именно вода подрывает вкус. Кипячение чайника не избавит вашу чашку от неприятного вкуса, поскольку это никак не влияет на растворенные минералы или известковый налет, который накапливается внутри", - подчеркнули в материале.

Эндрю добавил:

"Тепло может уменьшить количество хлора, но оно не влияет на хлорамин, кальций или магний. Повторное кипячение может даже привести к концентрации минералов по мере испарения воды, что означает, что проблемы со вкусом могут оставаться даже после того, как чайник выключится".

Поэтому замена водопроводной воды на фильтрованную - это простой способ улучшить вкус вашего напитка. Использование фильтра помогает уменьшить содержание хлора и известкового налета, которые могут негативно влиять на вкус.

"После уменьшения содержания этих элементов чай становится намного прозрачнее, что делает его вкус чище и ярче, не изменяя смесь, которую вы уже любите", - подчеркнул эксперт.

Как почистить чайник

Как отметили специалисты по чайникам компании Morphy Richards, для борьбы с накипью в чайнике хорошо подходит лимонный сок.

"Подключите чайник к сети и наполните его водой, выжмите сок двух лимонов в небольшую чашку или кувшин. Вылейте лимонный сок в чайник и доведите до кипения. Оставьте смесь на 20-30 минут, а затем отключите чайник от сети и вылейте воду с лимонным раствором в раковину. Напоследок тщательно промойте внутреннюю часть чайника свежей холодной водой и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем наполнять его свежей водой и подключать к сети", - посоветовали эксперты.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты назвали 9 распространенных мифов о стирке, которые портят вашу одежду. К примеру, один из специалистов советует обращать внимание на рекомендуемое количество стирального порошка, чтобы достичь наилучших результатов, а не оценивать их на глаз.

Также эксперты рассказали, какие продукты никогда не стоит заворачивать в алюминиевую фольгу. По их словам, в этот список вошли кислые, соленые продукты, маринованное мясо, вареные крахмальные продукты и бобовые.

